北上好去處｜Club Med中國度假村快閃優惠 盡享全包式假期體驗！桂林/麗江度假村3晚額外送2晚

想長假期走出香港度假，但又懶得排行程、訂餐廳？今次Club Med快閃優惠就絕對不要錯過！精緻一價全包度假村品牌Club Med推出優惠，只要在4月26 日前預訂桂林或麗江度假村3晚，再額外送多2晚，非常抵玩！旅遊日期更橫跨至11月底，讓各位輕鬆計劃長假期旅遊！

桂林山水甲天下 漫遊大自然間 提到桂林，大家第一時間肯定會想起「山水甲天下」。現時去桂林非常方便，從香港西九龍站出發，坐高鐵3小時即可到達！Club Med桂林度假村最特別之處，便是在群山環抱之中，佔地極廣，住客可盡情在青山綠水間漫遊，欣賞象鼻山等經典景點。熱愛各種運動的朋友，絕對不能錯過攀岩場、射箭場、瑜伽課程及健身活動，在自然懷抱中盡情伸展身心。現時預訂Club Med桂林度假村，每位成人$3,840起，即可享受各種多元體驗，全日歎盡美食，晚上更有各種娛樂表演，保證由朝玩到晚！

了解麗江古城文化 盡享雪山壯景 想體驗大自然壯麗景色與充滿歷史感的古城，麗江絕對是首選。由香港直飛約 3小時，就能抵達這座世界文化遺產古城！預訂Club Med麗江度假村只需每位成人$$3,540起，即可欣賞玉龍雪山的壯景，深度感受納西族文化特色。麗江度假村同享「住 3 晚送 2 晚」優惠，性價比極高。村內提供豐富活動，包括健身訓練、烹飪工作坊、親子互動遊戲及文化表演，晚間更有主題派對與特色美食！

Club Med快閃優惠 優惠日期：即日至2026年4月26日