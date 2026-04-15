協康會一晚限定籌款宴「全港廚師精英大匯演」 雲集逾50餐廳 必試四星意式餐廳慢煮和牛臉頰短捲麵

有特殊需要(SEN)兒童特別需要社會大眾的支持。專注支援SEN小朋友及其照顧者的機構協康會再次舉辦「全港廚師精英大匯演」，今年攜手超過50間人氣食肆為協康會旗下家長資源中心籌款。食客不但能一次過品嘗張公館、福布斯四星餐廳Cucina和帝苑酒店的名菜，更能幫助有需要的小朋友和家長，一舉兩得。

必試 慢煮和牛臉頰短捲麵！ 第29屆「全港廚師精英大匯演」繼續匯集多間城中名店。記者率先品嘗部分菜式，當中以馬可孛羅酒店旗下意大利餐廳Cucina的「慢煮和牛臉頰短捲麵」最讓人記憶深刻。濃郁的黑松露香氣讓人食指大動，入口即融的慢煮和牛臉頰加上「Al dente」（意語：彈牙煙靭）的短卷意粉，與微酸的巴羅洛紅酒汁配合得相得益彰。另外，張公館的「桂花五色糕」集合5種口味的桂花糕，包括原味桂花、蜜瓜、火龍果、芒果和椰汁，相當有創意。首次參與的7間新食府同樣不容錯過，涵蓋法式小館Bistrot's Suzette、帝苑酒店集團的全新意大利餐廳Ponentino、高級粵菜館張公館、中菜館唐述 chinesology和尖沙咀全新亞洲扒房The Orient，讓食客一次過食勻不同菜式！

活動籌得的善款扣除成本後，將會全數撥捐協康會家長資源中心，支援有需要的兒童和家庭。慈善餐券現已公開發售，票價由$980起。 第 29 屆全港廚師精英大匯演 日期：2026年5月11日（星期一） 時間： 晚上6時至9時（普通餐券及貴賓餐券） 晚上7時至10時（星級餐券） 地點：灣仔港灣道1號香港君悅酒店 門票： 普通餐券（每張港幣980元） 賓客可於「宴會大禮堂」以雞尾酒會形式享用逾30家餐廳及酒店的佳餚美酒。 貴賓餐券（每張12人枱港幣22,560元） 賓客可於「迎賓廳」的圓桌就坐，享受合共近40家餐廳及酒店的佳餚美酒。