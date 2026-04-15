酒樓優惠｜半島漁港晚市燒味優惠 $1即可歎燒鵝/乳豬/文昌雞

連鎖酒樓半島漁港近日推出「$1燒味三選一」快閃優惠，即日起於指定分店及時段供應，只需$1即可品嚐招牌燒味，包括燒鵝、乳豬及文昌雞，即睇以下優惠詳情！



酒樓優惠｜ $1燒鵝/乳豬/文昌雞 是次優惠於半島漁港全港9間分店同步推出，優惠時段為星期一至五晚市，並設數量限制，售完即止。三款指定燒味分別為以外皮香脆、肉質油潤見稱的「至尊燒鵝」、皮脆肉嫩、油香突出的「極品BB豬」以及口感嫩滑的「海南文昌雞」，均為店內招牌菜式。

優惠設有人數限制，需按用餐人數選購相應份量。以燒鵝及乳豬為例，2至4位可選購四分之一隻，5至7位為半隻，8位或以上則為一隻；文昌雞則由半隻至兩隻不等。優惠只限堂食使用，並可與晚市套餐同時享用。



半島漁港 $1 燒味 3 選 1優惠 $1燒味優惠更可與晚飯優惠套餐同時使用 優惠條款︰ 優惠只限三款選一款 $1優惠只限星期一至五晚市，公眾假期及節日除外 優惠只限堂食 至尊燒鵝 : 2-4位限購1/4隻、5-7位限購半隻、8位或以上限購一隻 極品 BB豬 : 2-4位限購1/4隻、5-7位限購半隻、8位或以上限購一隻

海南文昌雞 : 2-3位限購半隻、4-7位限購一隻、8位或以上限購兩隻 星期六、日及公眾假期晚市優惠價錢如下︰ 至尊燒鵝 : 1/4隻$88、半隻$168、全隻$298 極品 BB豬 : 1/4 隻 $88 、半隻$168、全隻 $298 海南文昌雞︰半隻 $88 、全隻 $168 ・半島漁港・（元朗店） 訂座電話 : 2668 5577 地址：元朗鳳琴街22號金龍樓地舖及1樓 ・半島漁港・（秀茂坪店） 訂座電話 : 2668 8896 地址：觀塘秀茂坪邨秀茂坪商場2樓203號舖 ・半島漁港・（油塘店） 訂座電話 : 2698 3833 地址：油塘鯉魚門道80號鯉魚門廣場2樓208B舖

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