夏天是狗狗最難熬的季節？ 5 個夏日大忌主人必須知 做錯分分鐘危害狗命

隨着氣溫逐漸上升，不少狗主已開始為毛孩準備各種消暑方法，希望牠們能開心度過炎夏。不過，有些在人類角道看似貼心的「避暑措施」，如果萬一處理不當，反而會成為傷害狗狗的隱形危機！唔想辛苦狗狗或者用錯消暑方法，以下 5 個夏季養狗大忌、中暑症狀及應對方法，主人一定要特別留神！

大忌 1. 點蚊香 夏天是蚊蟲活躍季節，不少家庭習慣點燃蚊香或使用化學驅蚊產品。不過，市面上大部分蚊香都含有「除蟲菊酯」（Pyrethroids）成分，雖然對人類毒性較低，但狗狗一旦吸入，卻難以透過肝臟代謝，容易對神經系統造成影響。部分狗狗在接觸後，可能會流口水、走路不穩，甚至抽搐、口吐白沫等嚴重反應，情況危急時更會危及生命。為了安全起見，建議改用寵物專用的驅蚊產品，或以安裝紗窗、開風扇等物理方式防蚊，避免讓狗狗暴露於化學氣體之中。

大忌 2. 長時間暴露在高溫下 夏天帶狗狗外出散步，時間與環境的選擇是非常重要。烈日當空的正午或下午時段，地面溫度往往遠高於氣溫，狗狗長時間暴露在高溫環境下，極易出現中暑風險。通常在早上九點前或下午六點之後都較為適合，並且縮短活動時間，沿途亦要留意是否有足夠陰涼位置。同時，主人必須切記，絕不能把狗狗單獨留在車內。即使只是短暫離開，或已開窗通風，車廂在陽光直射下的溫度仍可迅速升至 40°C 以上，短時間內便可能引發致命的熱衰竭。

大忌 3. 剃光毛髮 不少主人誤以為把狗狗的毛髮剃得乾乾淨淨，有助牠們散熱降溫，但狗狗並不像人類會全身排汗，牠們主要是透過張口喘氣及腳掌肉墊散熱，而非依賴皮膚。相反，毛髮對狗狗來說是一層天然保護屏障，不但能阻隔紫外線，減少曬傷風險，也能一定程度防止蚊蟲叮咬。如果毛髮剃得過短，皮膚會容易暴露，從而出現皮膚炎、受傷，甚至增加中暑機會。一般而言，只需適度修剪、保持通爽即可，毋須完全剃光。

大忌4. 頻繁洗澡

大忌 4. 頻繁洗澡 炎夏天氣炎熱，不少新手主人會頻頻替愛犬洗澡，以為可以消暑兼減少體味，但其實這是常見誤區。過度清潔會破壞皮膚與毛髮的天然油脂層，削弱保護力，增加掉毛及皮膚病風險。一般只需按狗狗的品種及活動量適度洗澡，毋須因天氣炎熱而刻意增加次數。

大忌5. 夏天餵食太多肉

大忌 5. 夏天餵食太多肉 高溫天氣下，狗狗飲食最好清淡一點，如果攝取過多肉類，狗狗會很容易出現口臭、尿黃及淚痕等「上火」情況。主人可適量加入一些適合狗隻進食的水果/蔬菜來補充水分，並選擇低脂、性質較溫和的肉類零食作訓練獎勵，減輕身體負擔。

狗狗中暑症狀 : 中暑（熱衰竭）初期症狀： 呼叫或對指令沒反應

表情呆滯、 神情渙散

行動較平常遲緩

一直流口水 中暑（熱衰竭）中、後期症狀： 氣喘或呼吸過度急促

心跳脈搏加快

舌頭、眼睛呈現鮮紅色，甚至發紫（正常為粉紅色）

唾液變濃稠 嘔吐或拉肚子 難以維持平衡 抽搐、漏尿 昏迷

狗狗中暑急救 5 步驟

狗狗中暑急救 5 步驟 1. 移至陰涼處 -將狗狗帶離高溫環境，移動到陰涼通風處或有冷氣的室內 2. 正確降溫（禁用水冰水！） -使用室溫冷水淋濕狗狗全身，重點放在腳掌、腹部、腋下及頸背 -絕對不要使用冰水或冰塊：這會導致血管劇烈收縮，反而阻礙散熱，甚至造成休克 3. 物理散熱 -配合風扇或扇子吹拂狗狗，幫助體表水氣蒸發帶走熱量 -可用濕毛巾包裹身體（頸部到尾巴），但需不斷更換以保持涼意

4. 少量補水 -若狗狗仍有意識，提供少量清水讓其飲用 -不可強行灌水：中暑狗狗吞嚥困難，強行灌水可能導致異物性肺炎 5. 立即送醫 -即使狗狗症狀看似緩解，仍需盡快由獸醫檢查有無器官損傷或脫水情況