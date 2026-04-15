台灣熱氣球嘉年華2026｜超巨型Chiikawa登陸台東！即睇活動日期/光雕音樂會時間表

各位Chiikawa Fans今年準備飛去台灣啦！今年夏天，台東縣政府宣佈年度盛事「2026台灣國際熱氣球嘉年華」，將與日本人氣動漫IP《Chiikawa》聯乘。屆時一群人氣爆棚Chiikawa角色將化身為超巨型熱氣球，飄浮在鹿野高台高空上。除了熱氣球，更有無人機表演和光雕音樂會，一眾Chii迷絕對不能錯過打卡朝聖，即睇詳情！

Chiikawa化身超巨型熱氣球 適逢《劇場版Chiikawa：人魚島的秘密》即將在7月底於全台上映，臺東縣政府與日本《Chiikawa》單位展開一系列合作，主角Chiikawa、小八以及兔兔將首度化身巨型熱氣球，於一年一度的「2026台灣國際熱氣球嘉年華」首度全台亮相！

年度熱氣球嘉年華 3大看頭 7月4日至8月20日期間，2026台灣國際熱氣球嘉年華將於鹿野高台舉行，乞年更有3大必看亮點，除了全新Chiikawa造型熱氣球將於台東上空亮相外，屆時將會有Chiikawa無人機展演，一眾可愛角色們將於夜空中與各位粉絲見面，保證大開眼界！同時活動舉行期間，更有8場必看光雕音樂會，浪漫煙花綻放上空，帶來超震撼視聽享受！ 開幕及熱氣球光雕音樂會時間表 7月4日 (六) 05:30 鹿野高台 (開幕萬球齊飛) 7月5日 (日) 19:00 鹿野高台 (無人機展演+煙火表演)

7月9日 (四) 19:00國際地標(無人機展演+煙火表演) 7月16日 (四) 19:00 鹿野高台(無人機展演+煙火表演) 7月23日 (四) 04:00 太麻里曙光園區 (曙光場) 7月30日 (四) 19:00 鹿野高台 (無人機展演+煙火表演) 8月6日 (四) 19:00 池上大坡池 8月13日 (四) 19:00 國際地標 (無人機展演+煙火表演) 8月20日 (四) 19:00 鹿野高台(無人機展演+煙火表演)