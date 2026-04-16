直擊逾百件珍貴抗戰展品！從港大失而復得的藏書/香港東江縱隊抗敵史實

歷史不應只在課本上，而是真實發生過的血與淚。去年抗戰勝利80周年，政府檔案處歷史檔案館舉辦展覽《山河不屈，忠魂不朽：紀念抗戰勝利80周年》專題展覽。之後於各區圖書館巡展，早前就在香港中央圖書館、屏山天水圍公共圖書館舉行，近日則去到屏山天水圍公共圖書館，繼續帶領市民穿梭時空，回顧這段不能磨滅的歷史印記。

1941年12月25日，香港進入三年零八個月日佔時期(1941至1945年)，市民飽受侵略和糧食短缺之苦，經歷種種苦難。在淪陷初期，東江縱隊港九獨立大隊突破敵軍布防，成功營救一批批各界著名人物，並冒著生死與日軍戰鬥，深入其腹地及海域，牽制及打擊敵軍。