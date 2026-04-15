59載法國餐廳Amigo破天荒首推自家魚子醬 6道菜晚餐包每人1盒魚子醬(有片)

1967年開業、59載香港老字號法國古堡餐廳Amigo，是城中首屈一指的浪漫求婚餐廳。晚市有live band唱情歌，每位客人奉送熨名記事簿，又為女客人送上玫瑰，體貼窩心。餐廳最近首推自家魚子醬品牌Amigo Caivar，挑選黑龍江鱘龍魚魚子，粒粒呈灰黑泛光澤，飽滿細膩。用較少鹽分處理，保留魚子天然鮮味，不鹹腥。
魚子醬配法式小煎餅
Amigo魚子醬以尊貴的金屬盒子盛載，特別鑄上代表餐廳具立體細節的Amigo太陽標誌，而非簡單以貼紙標示。今次盛大推出6道菜Amigo魚子醬晚市菜單，用上自家魚子醬點綴法國菜。菜單吸引在已包括每人一盒Amigo鱘龍魚子醬，配Blini法式小煎餅。餐廳提供珍珠母貝小匙盛取魚子醬，避免金屬影響魚子醬本身的味道。單吃魚子醬，在味蕾上爆破，溫柔地緩緩散出自然的鮮甜堅果韻味與油潤風味。
客人可選擇俄羅斯風格的吃法，在小煎餅塗上少許酸忌廉，再放上魚子醬，酸忌廉輕盈柔滑，突出魚子醬的鹹鮮；法式食法則配上少許洋蔥、蛋白、蛋黃及酸忌廉，襯托魚子醬，帶來豐富立體平衡的滋味。
白蘆筍濃湯伴夏日松露
6道菜Amigo魚子醬晚市菜單非常豐盛，先送上多士或法包，配玫瑰花圖案的牛油。接著奉上每人原盒魚子醬與法式小煎餅。餐湯可自選白蘆筍濃湯伴夏日松露或招牌咖喱水魚湯，前者席前即刨松露，蘆筍香氣伴隨松露的泥土幽香；後者魚湯十分鮮甜順滑，充滿水魚的膠質。
必食海鱸魚配魚子醬
喝畢餐湯，客人無論選擇智利海鱸西蘭花苗配黑魚子醬香檳汁，又或黑魚子醬伴刺身級帶子、香草雲吞與南瓜蓉，均與魚子醬匹配。海鱸魚油豐腴，煎至外層金黃焦脆，內裡魚肉嫩滑無比，鎖著肉汁；後者鮮甜無渣的南瓜蓉襯托清新的細嫩帶子。
主菜推介澳洲和牛臉肉配黑麥啤及薯蓉，牛臉肉以低溫慢燉約五小時，肉質極之嫩腍，蘊含膠質，牛味濃郁。另一款精細手工鮮鴨肝雞胸卷配芥末胡蔥忌廉也有心思，將雞胸拍打成雞蓉，包入滑潤鮮鴨肝條及蘆筍，捲紮成雞胸卷慢煮再煎香，令雞胸肉吃下不覺單調。
鬆化法式蛋派
吃完主菜後，壓軸有焗至溫暖的法式蛋派，由主廚視乎當日精選季節食材即日製作，蛋派撻底酥脆鬆化，蛋感豐厚。最後甜品奉上茉莉慕斯配草莓啫喱與月桂糖醬，果香清怡淡雅，不太甜，襯托蝴蝶圖案賣相悅目。還有餐廳自家製的薄荷朱古力棒，帶來驚喜。
難得客人惠顧這個菜單，可以半價外帶優惠 (折後$125/10g盒)購買原價($250盒)Amigo魚子醬。數量有限，售完即止。
6道菜Amigo魚子醬盛宴晚市菜單詳情：
由即日起至2026年6月30日逢星期一至四6pm-11pm
價錢：$980(另設加一)，須提前預訂
AMIGO (雅谷餐廳)
地址：跑馬地黃泥涌道79號A
電話：2577 2202 / 2577 8993
WhatsApp：9705 3272
營業時間：
中午12:00-下午3:00
下午6:00-下午11:00