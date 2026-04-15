59載法國餐廳Amigo破天荒首推自家魚子醬 6道菜晚餐包每人1盒魚子醬(有片)

1967年開業、59載香港老字號法國古堡餐廳Amigo，是城中首屈一指的浪漫求婚餐廳。晚市有live band唱情歌，每位客人奉送熨名記事簿，又為女客人送上玫瑰，體貼窩心。餐廳最近首推自家魚子醬品牌Amigo Caivar，挑選黑龍江鱘龍魚魚子，粒粒呈灰黑泛光澤，飽滿細膩。用較少鹽分處理，保留魚子天然鮮味，不鹹腥。

魚子醬配法式小煎餅

Amigo魚子醬以尊貴的金屬盒子盛載，特別鑄上代表餐廳具立體細節的Amigo太陽標誌，而非簡單以貼紙標示。今次盛大推出6道菜Amigo魚子醬晚市菜單，用上自家魚子醬點綴法國菜。菜單吸引在已包括每人一盒Amigo鱘龍魚子醬，配Blini法式小煎餅。餐廳提供珍珠母貝小匙盛取魚子醬，避免金屬影響魚子醬本身的味道。單吃魚子醬，在味蕾上爆破，溫柔地緩緩散出自然的鮮甜堅果韻味與油潤風味。

客人可選擇俄羅斯風格的吃法，在小煎餅塗上少許酸忌廉，再放上魚子醬，酸忌廉輕盈柔滑，突出魚子醬的鹹鮮；法式食法則配上少許洋蔥、蛋白、蛋黃及酸忌廉，襯托魚子醬，帶來豐富立體平衡的滋味。