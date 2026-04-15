母親節2026｜母親節自助餐優惠懶人包 每位$384起 低至65折/送禮物/小童免費（持續更新！）

2026母親節定於2026年5月10日，一於趁節日同媽媽好好慶祝！以下精選多間酒店的母親節自助餐優惠，最平每位HK$384起，另有低至65折、送禮物及小童免費等著數，下文即睇介紹！



母親節自助餐推介｜JW咖啡室母親節自助晚餐 85折優惠 母親節想慰勞辛勞的媽媽，不妨到JW咖啡室享用豐盛自助晚餐。2026年5月9至10日期間，餐廳特別推出母親節限定自助餐，匯集多款高質美食。新鮮龍蝦、雪蟹腳、刺身和手握壽司等海鮮一應俱全，還有師傅即席烹調的日式料理，為饗食體驗增添臨場感。熱葷選擇同樣豐富，包括紅燒花膠燴薏米、古法南非鮑魚燜雞、足料佛跳牆及香烤和牛牛扒等，滋味滿載。5月10日更限定供應「燕窩燉蛋白」，讓每位媽媽以甜品作結，感受窩心心意。母親節自助晚餐成人每位$848起，小童每位$598起；於4月24日前於JW網上商店預訂更可享85折優惠，為節日添上溫馨暖意。



價錢：

成人：HK$848起（85折後約HK$720.8起） 小童：HK$598起（85折後約HK$508.3起）

母親節自助餐推介｜Alva House「堂弄鮮嚐．海鮮饗宴」自助晚餐低至65折 Alva House於母親節期間隆重呈獻「堂弄鮮嚐・海鮮饗宴」自助晚餐，必試「堂弄即煮美食尊區」，以新鮮食材和現場烹調展現互動感，賓客可即場品嚐鮮灼海鮮、肥美的即切油甘魚、酥脆炸物，以及香氣滿載的串燒與手工薄餅，一次過感受多國美食！餐廳更特別引入深受本地食客喜愛的「沙田三寶」——紅燒乳鴿、香滑雞粥及山水豆腐花，以地道滋味重新詮釋經典。甜品環節則以杜拜朱古力及清新芒果主題甜品作結，非常滿足。凡於2026年4 月20日或之前透過Royal Delights或Go Royal網上商店預訂5月9日及10日的自助早午餐或自助晚餐，更可享有低至65折的驚喜折扣。



價錢：

全時段17:30-23:00｜成人：HK$880（65折後約HK$572）｜小童：HK$510（65折後約HK$331.5）

首輪17:30-20:00｜成人：HK$840（65折後約HK$546）｜小童：HK$480（65折後約HK$312） 次輪20:30-23:00｜成人：HK$790（65折後約HK$513.5）｜小童：HK$480（65折後約HK$312）

母親節自助餐推介｜歷山餐廳母親節限定「味遊東南亞」自助餐 8折優惠 歷山餐廳將於2026年5月9至10日推出「母親節 味遊東南亞」自助餐，廚師團隊以優質海鮮及滋補食材入饌，必食推介有蠔皇花膠鴨掌、羊肚菌花膠響螺燉雞湯、蒜蓉粉絲蒸扇貝及鮑魚栗子炆滑雞等。另外今次自助餐以東南亞風味為主題，除了阿拉斯加蟹腳、鱈場蟹腳、青口等冰鎮海鮮，更供應多款地道美食，包括亞參燴牛尾、越式焗青口、烤泰式香辣青檸魚柳、星洲胡椒蝦等，非常吸引，即到網上商店預訂啦！



價錢：

自助午餐｜中午12:00至下午2:30

成人：HK$468+10%（折後HK$421.20）

長者：HK$388+10%（折後HK$349.20）

小童：HK$238+10%（折後HK$214.20）

兩大一小：HK$1,174+10%（折後HK$866.20） 自助晚餐｜晚上6:30至9:30

成人：HK$688+10%（折後HK$619.20）

長者：HK$568+10%（折後HK$511.20）

小童：HK$348+10%（折後HK$313.20）

兩大一小：HK$1,724+10%（折後HK$1,273.20）

價錢：

自助午餐｜成人：HK$438（折後HK$368）｜長者及小童：HK$398（折後HK$338） 自助晚餐｜成人：HK$738（折後HK$528）｜長者及小童：HK$688（折後HK$498）

母親節自助餐推介｜8度海逸酒店 母親節蟹皇海鮮自助晚餐 8度海逸酒店推出母親節蟹皇海鮮自助晚餐，冰鎮海鮮包括鱈場蟹腳、紐西蘭青口、海蝦及海螺無限任食。刺身壽司區提供即點即切三文魚、鯛魚、阿根廷紅蝦等新鮮選擇。重點菜式有香草蒜蓉烤皇帝蟹、蟹粉扣黃金鮑魚、蟹肉濃湯、香煎鴨肝伴黑松露汁及即煎日本岩手牛伴黑松露薯蓉。熱葷區包括芝士焗蟹肉、日式清酒帶子蟹肉燉蛋、意大利香草白酒煮大蜆、韓式醬油蒸珍珠貝、羊架及椒鹽鮮魷。甜品有燕窩燉椰汁蛋白、芒果拿破崙、焗法國軟芝士撻、士多啤梨慕絲蛋糕、茉莉花布甸及Mövenpick雪糕，每位媽媽免費獲原盅菜膽花膠螺片燉湯。

凡經酒店eShop預訂可享高達半價，折後每位成人HK$384起，每位媽媽可免費享原盅菜膽花膠螺片燉湯乙份，每2位成人惠顧，同行之1位5歲或以下小童可享免費用餐。



價錢：

自助晚餐｜成人：HK$384起（折後HK$768起）｜長者：HK$349起（折後HK$698起）｜小童：HK$314起（折後HK$628起）