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生活
出版：2026-Apr-16 11:00
更新：2026-Apr-16 11:00

新店關注組｜美式親子餐廳Dan Ryan's登陸銅鑼灣 限時食滿$500送$100現金券

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Joe13
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美式餐廳以歡樂活力的氣氛和「抵食夾大份」的餐點，成為不少家庭出外用餐的首選地方。紮根香港超過35年的Dan Ryan's Chicago Grill將於422日登陸銅鑼灣翡翠明珠廣場。除了保留標誌性的小火車和免費的餐前麵包籃外，餐廳同時設有兒童餐單，為小朋友提供合胃口的食物。新店更推出多重優惠，食客消費滿$500即送$100現金券，多食多送！

Dan Ryan’s銅鑼灣新店 2 概念圖

Dan Ryan's Chicago Grill登陸銅鑼灣翡翠明珠廣場。

新店佔地過千呎 設多個區域

新店佔地6500呎，以木系作為主色調，提供260個座位。店內設有寬敞的大堂區（Lounge Area）、氛圍輕鬆的酒吧區（Bar Area），以及自成一角的「Chicago Room」，滿足不同食客的需求。

Dan Ryan’s銅鑼灣新店 1 概念圖

氛圍輕鬆的酒吧區（Bar Area）

保留標誌性行駛小火車+免費餐前麵包

銅鑼灣店不但保留標誌性的小火車，讓不斷行駛的小火車穿梭每桌食客之間，同時更為每枱客人送上免費的餐前麵包籃，當中包含每日新鮮烘焙的自家製鬆餅。餐廳推出多款美食經典美食，包括芝士焗薯皮、招牌黃金墨西哥脆片、慢烤美國進口BB豬排骨、炭烤紐約西冷牛扒、芝加哥肉醬煙肉漢堡、蟹肉四重芝士焗貝殼粉、自家鮮焗美國蘋果批等。家長亦可為小朋友選擇兒童套餐，餐廳將會為孩子送上汽球，增添歡樂氣氛。

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Baby Pork Ribs 6 Ribeye 6 Chili Beef Burger 2 Mac & Cheese with Crab Meat Nachos 1

消費滿$500減$100

新店推出兩大限時優惠。422日至531日期間，客人於Dan Ryans銅鑼灣翡翠明珠廣場店消費每滿$500 (加一前計)，即送$100現金券一張；滿 $1,000 (加一前計) 即送兩張，如此類推。另外，食客登記成為餐廳會員，即可於422日至57日期間專享銅鑼灣新店開業全單88折。

Dan Ryans Chicago Grill 銅鑼灣翡翠明珠廣場店

地址：香港銅鑼灣百德新街22-36號翡翠明珠廣場2 (港鐵銅鑼灣站E出口)

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