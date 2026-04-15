深圳好去處｜3大深圳免費過夜露營地 可明火/寵物友好/海邊大草坪

馬巒山郊野公園 馬巒山郊野公園有多個瀑布群，當中最著名的「龍潭瀑布」更是必看！這裡有大片的落羽杉原始山林以及波光粼粼的湖水，來到這裡自然不能錯過露營！在「龍潭瀑布」附近及1號停車場旁的大草坪空間較大，非常適合露營，更可以搭建天幕。不過要留意，馬巒山雖然是免費營地，但園內全面禁止明火，大家請提前準備好食物及飲用水。另外，園區亦實施預約制，需預先預約入園，而且在下午6時後就禁止入園，建議當日提早抵達，預先霸位。

前海石公園 想露營又不想長途跋涉？前海石公園是深圳市內的露營好選擇，交通便利，深圳地鐵前灣站5分鐘即抵達！而且營地允許使用明火，能吃上熱騰騰的熱食，就最幸福不過。前海石公園的草坪廣闊平整，可欣賞景色優美的前海灣。這裡的配套設施亦非常完善，不僅有自來水供應，距離洗手間亦不遠，對於露營新手或家庭樂都非常友好。同時這裡亦是寵物友好露營區，可以帶毛孩盡情放電。

壩光海月創意營地 離市區約一小時車程的壩光海月創意營地，絕對不會讓人失望。這裡不僅能看海，還能體驗釣魚樂趣。環境清幽，遠離市中心的嘈雜。營地還提供設備租賃服務，完全可以兩手空空；如果是有經驗的露營友，這裡亦設免費停車場，把整車露營裝備搬過來亦可以。這裡可以搭設大型天幕，亦允許使用明火，最適合約齊三五知己周末聚會！