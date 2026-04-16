母親節蛋糕2026｜盤點各大餅店母親節蛋糕 指定信用卡優惠/早鳥8折/網上訂購優惠碼/加購花束優惠(持續更新)

母親節將至，想為媽媽送上一份甜蜜心意，蛋糕絕對是不二之選。今年多間蛋糕店及酒店均推出母親節限定系列，部分品牌更有早鳥折扣及會員優惠，並可加購香皂花束，一次過送齊蛋糕與鮮花，誠意滿分。以下為大家整理了多間蛋糕店的精緻母親節蛋糕，讓媽媽在這個專屬的日子感受你的愛與感恩。



母親節蛋糕｜東海堂 東海堂今年以「Sweet Thanks 最高のお母さん」為主題，推出母親節蛋糕系列。推出包括以蝴蝶造型設計、配以雲呢嗱味牛奶慕絲及芒果軟心醬的芒果夢幻蝴蝶蛋糕（$309/7吋）；以禮物盒造型呈現、注入多重開心果忌廉及奶凍的雙重開心果禮物蛋糕（$289）；以及以心形配上一大一小小熊朱古力、內藏朱古力與草莓夾心的溫馨熊仔心型草莓朱古力忌廉蛋糕（$289）。

想蛋糕與鮮花一次過送到，另有甜蜜窩心蛋糕花盒套裝（套裝優惠價$289/Eatizen美心薈會員$269），內含草莓玫瑰花巴斯克芝士蛋糕及日系幸福玫瑰香皂花盒。另外，亦有網上限量300個的瑰麗愛意手袋蛋糕（$399）以茉莉茶忌廉及手工唧花打造出像真度極高的粉色「包包」造型，售完即止。 優惠方面，凡購買任何母親節蛋糕，可以$89加購「絢麗玫瑰康乃馨香皂花束」或「日系幸福玫瑰香皂花盒」。4月15日至5月7日期間，Eatizen美心薈會員訂購$239或以上蛋糕可享86折早鳥優惠；非會員輸入優惠碼「88MDAY2026」亦可享88折。





母親節蛋糕｜Italian Tomato Italian Tomato今年以「Love Blossom」為主題，推出母親節蛋糕系列，主打清新鮮果路線。款式包括鋪滿七款新鮮水果、繫上粉紅絲帶的愛滿果漾新鮮雜果忌廉蛋糕（$308/15cm）；以心型海綿蛋糕配夢幻士多啤梨慕斯的莓心綻愛士多啤梨慕斯蛋糕（$288/15cm）；花型設計、份量更大的甜蜜果園四色鮮果忌廉蛋糕（$388/18cm）；以及限量訂購、以手工朱古力玫瑰花及精緻裝飾打造出花束般效果的花の瑰麗手工士多啤梨藍莓忌廉蛋糕（$388/15cm）。 優惠方面，即日起至5月3日預訂或購買指定母親節蛋糕可享早鳥9折，門市購買更額外加送$20蛋糕現金券；以AEON信用卡購買指定款式則可享88折。此外，於全線分店作任何消費，即可以$98加購「粉系玫瑰香皂花束」（原價$198，附禮袋及燈飾），數量有限，售完即止。





母親節蛋糕｜半島酒店 半島酒店精品店今年以花卉雅韻為靈感，推出母親節限定的桃韻花語蛋糕（$568），由半島糕餅團隊悉心製作。蛋糕以花韻慕絲為主調，搭配清甜日本白桃，配以白朱古力脆片增添酥香層次，面層綴以兩款色調的手工朱古力花朵，優雅細緻。由4月16日起接受預訂。



母親節蛋糕｜Häagen-Dazs Häagen-Dazs今年以「春風花語 愛意常在」為主題，推出兩款全新母親節雪糕蛋糕。「馨柔花語」（$539）是品牌香港專門店首款三層口味雪糕蛋糕，以芒果、藍莓及士多啤梨三重果香層層堆疊，面層綴以粉白花朵；「花卉盛宴」（$699）則以八件預切設計方便分享，內含比利時朱古力、士多啤梨、藍莓及芒果四款口味，頂端以繁花造型及繽紛色調點綴，猶如將春日花園搬到餐桌上。

優惠方面，4月16日至19日快閃期內訂購母親節蛋糕即可享八折優惠，於專門店預訂更可獲贈手寫母親節朱古力牌，可選擇「Happy Mother's Day」或自訂專屬訊息，為蛋糕增添一份獨一無二的心意。





母親節蛋糕｜美心西餅 美心西餅由4月17日至5月10日推出「All for Mom母親節蛋糕系列」。「永恆的愛」（$288）以夢幻粉嫩色調搭配三色忌廉花蕾及新鮮士多啤梨，頂部更附設玫瑰永生花珠寶盒，可暗藏飾物給媽媽一份雙重驚喜；「甜心杜拜」（$268）採用浪漫心形造型，融入人氣杜拜風味，以開心果麵絲脆脆及朱古力甘納許配搭三重士多啤梨層次，酸甜清新；網上限量300個的「瑰麗花束」（$458）則以全手工立體忌廉花蕾與糖皮花紙還原花束造型，內藏豐富雜果與牛油忌廉，藝術感十足。

優惠方面，4月17日至5月7日預訂可享早鳥折扣，Eatizen會員於門市預訂低至85折、網店預訂及一般顧客享88折，會員即日購買現售蛋糕亦享恆常9折。 此外，凡購買任何母親節系列蛋糕，更可以$368優惠價加購原價$799的VICACCI「璀璨連心鑽影頸鏈」，蛋糕配首飾，一份心意雙重感動。

