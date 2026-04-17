許光漢也淪陷！TAMBURINS髮香系列Summer Tails 讓髮絲自帶夏末微風幽香

TAMBURINS首度將香氛版圖延伸至美髮領域，推出「香氣 × 護理」新產品。系列涵蓋三大單品，旨在讓香氣隨髮絲飄盪中自然流散，當中新品有細膩輕盈包裹髮絲的Hair Perfume髮香噴霧、賦予秀髮如水般亮澤感的Hair Oil香氛護髮油，還有將香氛轉化為可穿戴時尚配件的Hair Perfume Scrunchie香氛髮圈，而當中香氣選擇除了經典Chamo、Evening Glow及White Darjeeling外，更有本次主角Summer Tails。

韓國GENTLE MONSTER的香水副線TAMBURINS，一直被譽為香氛界最懂「說故事」的品牌，早前於首爾舉辦全新Hair Collection髮香系列、新香氛Summer Tails發布活動。獲女團ILLIT與「國民老公」許光漢出席加持，瞬即引爆討論熱度。當中香氛新品，現於官網正式上架，勢必成為女士今夏回頭率最高的「本命體香」。

Summer Tails的夏末記憶

全新香調Summer Tails，捕捉了夏末秋初那一抹自然微風味道。初聞時是清新綠葉與鈴蘭清爽，隨後天竺葵與茴香交織出微甜辛香，充滿活力的層次感令人沉醉。基調則轉向雪松與廣藿香的穩重，最後在肌膚留下帶有皮革質感的優雅餘韻。Summer Tails除髮香產品外，亦同步推出50ml與11ml香水版本。

TAMBURINS由即日起至5月30日，於首爾聖水洞HAUS NOWHERE DOSAN開始期間限定體驗空間，到首爾旅遊可順道參觀，因品牌攜手藝術家Monica Piloni，以「夏末微風掠過髮絲」為靈感，透過藝術裝置與設計，構築出沉浸式故事場景，打卡一流。活動期間推出多項限定禮遇，包括凡購買產品即可獲贈髮香系列限定購物袋，以及消費滿指定金額，可獲贈鑰匙造型髮梳(所有禮品數量有限，送完即止)。