2026母親節｜精選首飾、美妝護膚與時尚單品禮物合集 (持續更新)

每年母親節，都是向媽媽表達愛意的最佳時刻。一份貼心的禮物，未必在於價格高低，而是能否回應她日常所需，為媽咪生活上增添一點溫柔與儀式感。今年母親節，大家不妨從時尚首飾、手錶、美妝護膚品入手，從中挑選既實用又具心思的選擇，讓媽媽在忙碌之中，也能感受到被好好珍惜的幸福感覺。

美妝 / 護膚品 / 香水禮物介紹 : 每年母親節，都是向媽媽表達愛意的最佳時刻。一份貼心的禮物，未必在於價格高低，而是能否回應她日常所需，為媽咪生活上增添一點溫柔與儀式感。今年母親節，大家不妨從時尚首飾、手錶、美妝護膚品入手，從中挑選既實用又具心思的選擇，讓媽媽在忙碌之中，也能感受到被好好珍惜的幸福感覺。

Clé de Peau Beauté | 限量珍藏版鉑鑽凝亮柔膚精華水（增量裝）

鉑鑽凝亮柔膚精華水一直是 Clé de Peau Beauté 全新昇級鉑鑽源亮細胞系列中的皇牌產品，備受用家愛戴，不僅為乾燥缺水肌膚提供極致滋養，更從根源激活肌膚智慧，由內而外煥發飽滿、剔透且緊緻的水潤光采。全新昇級配方超越保濕界限，加入源自日本的珍貴米麴酵母精華，其氨基酸含量較傳統配方多達1.5倍1， 配合品牌首創滲透技術(NutriHydro-stock)，一抹層層滲透，將天然保濕因子(NMF)2 精準遞送至肌底細胞DNA。24小時為肌膚深層注水同時持水，撫平角質細胞，注入飽滿剔透活力，締造深層水潤感。

SHISEIDO | 晶鑽奢寵系列

SHISEIDO | 晶鑽奢寵系列 系列結合科研與美藝，萃取日本最珍罕高效的修護成分，配以匠心致誠的精神，締造最極緻奢華珍寵的護膚享受。今年，系列隆重呈獻全新柔滑質感：晶鑽柔亮再生修護乳霜，以傳奇再生科研糅合珍稀延命草成分，質感柔滑瞬間融於肌膚，一夜賦活緊緻晶鑽光澤肌，讓極緻高光，隨時日並進。

Guerlain | 別注版殿級蜂皇復原蜜精華

Guerlain | 別注版殿級蜂皇復原蜜精華 Guerlain透過殿級蜂皇系列，表達獨樹一格的唯美視野，將科學與自然匯集一起，展現肌膚生機活力。 以這願景為指引，殿級蜂皇首次投入街頭藝術的世界。當代街頭藝術以點綴城市景觀，賦予其全新魅力的能力而聞名。Guerlain希望藉着這次舉措，重申世家致力在自然與城市之間，在肌膚修復力與城市藝術的創意美之間，建立對話的意欲。

OLEHENRIKSEN | 水蜜桃嫩光系列 系列靈感源於水蜜桃香甜且活潑俏皮的氣息，以多種高效護膚成份如菸鹼醯胺、升級版維他命C和透明質酸；結合富含抗氧化功效的水蜜桃萃取物、果汁、水果水和發酵精華，帶來既高效且愉悅的護膚新體驗 – 幫助肌膚高效美白、補水並提升飽滿度，展現光澤健康的蜜桃美肌。

Laura Mercier | 全新透顏柔焦雙效胭脂 (8色)

Laura Mercier | 全新透顏柔焦雙效胭脂 (8 色 ) Laura Mercier 全新推出「透顏柔焦雙效胭脂」(Blush Color Infusion Duo) ，再次定義胭脂的新界限。革新升級雙效同盤設計，特別採用 水凝液感粉體配方，以 微囊型神經醯胺 鎖緊粉體水分，一掃即可締造如液態胭脂般的貼服融膚妝效。產品更利用 雙效粉體技術 ，同時糅合 柔焦粉體 及 濾肌透光微球， 塑造散發立體光澤的細緻濾鏡妝效，同步修飾毛孔及肌膚紋理， 綻放16小時原生透嫩好氣息。

Fenty Beauty | 全新搖色輕漾液體胭脂 (5款色調)

Fenty Beauty | 全新搖色輕漾液體胭脂 (5 款色調 ) 這款充滿玩味且高效的液體胭脂徹底顛覆既定印象，讓上妝變得輕而易舉，同時兼具極致保濕與卓越持妝力。全新推出5款百搭色調，讓每一種膚色都能閃耀專屬光采：#Bow Peep色號 — 夢幻粉色調，專為白皙至中等膚色打造的甜美粉嫩感、#Fiya Papaya色號 — 活力暖橘色調，點亮淺色至中深膚色、#Wild’Berry Whip色號 —玫瑰紫紅色調（Rihanna 最愛色號！），適合淺至中深膚色、#Quit Wine’In色號 — 梅酒色調，適合中至深膚色，以及 #Violet Vice$色號 — 黑莓色調，適合中至深膚色。

PAUL & JOE | 糖瓷防曬隔離乳及貓咪彩妝組合 (2 種色調 ) 這組合包含一瓶正裝 30ml 的糖瓷絲潤防曬隔離乳 N SPF50+ PA++++,加強底妝持久度,防曬防藍光同締造柔滑透亮的妝效,配搭全新座姿的 3D 立體貓咪造型的防曬保濕唇膏使用,即使在紫外線強烈的季節也能提供全方位的防曬保護。唇膏筒更是獨家限定設計,極具收藏意義。

shu uemura | 潤護水光精華唇油

shu uemura | 潤護水光精華唇油 (8 色 ) 這是一款專為亞洲唇色而設的 3 合 1 即時校正唇色配方。全新系列提供 8 種色調選擇，有助中和唇色不均，為唇部上色，平衡原生唇色的色素沉澱，提升整體臉部妝容的和諧。

Charlotte Tilbury | PILLOW TALK 夢幻嫩光精華唇膏 這款產品是 Charlotte 首創的「3合1」革命性產品，結合了唇膏、護唇膏與唇釉的優點 ，作為Smoldering Espresso妝容完美點綴，連荷里活女星Zendaya都有用!!

Michael Kors | Pour Femme Absolu 香水

Michael Kors | Pour Femme Absolu 香水 Michael Kors Pour Femme Absolu 香水前調以清新明亮的意大利柑橘與香梨揭開，瞬間喚醒感官，並巧妙地與活力四射的粉紅胡椒完美平衡。香水的核心是馥郁的大馬士革玫瑰，玫瑰葉的細膩香調進一步提升其層次，而深邃的香根草則為整體注入厚度與深度。感性的馬達加斯加香草與零陵香豆在基調中交織，帶來令人沉醉的女性魅力，而安息香則延展了香氣的持久度。整體香氛毫不掩飾地展現女性的柔美與浪漫，並喚起人們對無拘無束、隨心所欲的嚮往。

BVLGARI | OMNIA CRYSTALLINE香水

BVLGARI | OMNIA CRYSTALLINE 香水 香水從蓮花茶的故事中汲取創作靈感,煥新演繹白晶淡香氛的標誌性蓮花香味特徵。調香大師Alberto Morillas以創意的調香對 19 世紀末流行的皇室傳奇蓮花茶進行現代化演繹,借助珍貴綠茶精萃,以全新視角展現蓮花飄逸花香。調香師以茉莉花為引將馥鬱花香注入中調之中,選用的茉莉花也並非普通茉莉花:而是品牌從2019年發起的「印度繁花瑰寶」計畫所收穫的首批茉莉花,使其自信光芒愈發耀眼。

NONFICTION | 煥膚磨砂洗手露

NONFICTION | 煥膚磨砂洗手露 28Single Imageaddexpandmore-dots HighlightAttach image Image Width* 這款帶有磨砂效果的洗手露，兼具溫和去角質與保濕功效。細膩的大米研磨粉末結合豐盈泡沫，柔和清潔日常累積的老廢角質，幫助肌膚恢復平滑細緻。配方蘊含白池花籽油及甜菜鹼等植物萃取保濕成分，洗後雙手觸感依然柔潤舒適，清爽而不緊繃。

Diptyque | 香氛蠟燭

Diptyque | 經典香氛蠟燭 今年母親節，以香氣向摯愛母親致意：透過蠟燭將自然氣息完美捕捉並鎖定於蠟質之中，化作一段於家中上演的細膩詩意插曲。品牌以香氛蠟燭系列將自然元素一一凝鍊，組成囊括逾五十種香調的獨家植物圖鑑，每種作品都是展現Diptyque對不同自然元素探索與熱愛的嗅覺創作。今年，植物圖鑑迎來五種令人驚豔的全新香氛原料，五款前所未有的香調宛如五份誠摯邀請函，帶領感官走進「時光之外」的片刻，置身他鄉探索別樣氣息。Diptyque再度攜手兩位長期合作的調香師Alexandra Carlin與Olivia Giacobetti，她們的創作風格與Diptyque自由精神一脈相承。

首飾 / 手錶禮物介紹 : 母親節是一個適合以細節表達心意的日子，而首飾與手錶，正是能低調陪伴媽媽日常的貼心選擇。不論是一件簡約耐看的首飾，還是一枚實用而優雅的腕錶，都能在舉手投足之間成為她生活的一部分，既具紀念價值，也悄悄替造型添上一份從容與自信。

Qeelin | 全新 WuluWulu 戒指 戒指以 18K 玫瑰金為基底，凝聚紅瑪瑙的溫潤質感與鑽石的璀璨光華，煥發摩登氣息。 雙鏤空鑽石葫蘆環擁紅瑪瑙雕刻的 Wulu 造型，虛實交錯間生出律動美感，重現 WuluWulu 系列環環相扣的靈韻。系列亦推出翡翠作品，呈現東方雅韻與恆久福運; 以及 Petite 尺寸的紅色 HyCeram 陶瓷戒指，以輕盈姿態詮釋摩登趣味。 經典符號在此迴圈演繹時髦靈感，讓每一次佩戴都成為幸運的延續。

SIA Jewelry | 經典 Affection Locket 小吊墜

SIA Jewelry | 經典 Affection Locket 小吊墜 每件作品均由 18K 足金鑄造，鑲嵌個人化天然鑽石首字母，將珠寶昇華為獨一無二的「現代家傳寶」。系列備有四款經典廓形，包括優雅的 Affection 心形小吊墜、具建築美感的八角形小吊墜、永恆經典的橢圓形小吊墜。為了完美封存那些無可取代的動人時刻，SIA 特別提供專屬照片打印服務，讓每位母親能將親人的溫暖身影化作隨身佩戴的信物，讓最珍貴的回憶隨心而行，成為恆久的陪伴。

Damiani | Margherita Bloom 系列 Margherita Bloom 款式系列當中包括戒指、項鏈、耳環、迷你胸針、手鏈及腕錶，進一步豐富整個Margherita系列。設計靈感源自 Ode all’Italia 高級珠寶系列中的作品「Landscapes of the Soul」，將起伏不定的山丘化成璀璨奪目的寶石景致，並由位於瓦倫札工坊的專業寶石鑑定師精心挑選每一顆寶石，以呈現最真實而細膩的色彩層次。作品採用三種貴金屬製成精緻的花卉與高雅的色彩配搭：鑽石、海藍寶、粉紅碧璽、橄欖石、黃水晶及褐色水晶相互輝映，並採用明亮式、梨形及欖尖形切割，使寶石綻放出和諧動人的光彩。

HARRY WINSTON | HARRY WINSTON NEW YORK 718 Marble Marquetry 系列 HARRY WINSTON New York 系列的每一章皆源自紐約的節奏、建築與恆久魅力。作品靈感源自旗艦店的黑白大理石圖案，以精準線條與鮮明對比，演繹幾何美學的華麗層次。系列由項鍊、耳環與戒指組成，設計以10顆水滴型寶石環繞中央祖母綠形切工鑽石，色彩與光影在其中交織成壯麗藝術。

Vacheron Constantin | ÉGÉRIE SPRING BLOSSOM腕錶 該系列的設計靈感源自高級製錶與高級訂製時裝的浪漫邂逅，以極富表現力的手法禮讚女性的柔美氣韻，為創意巧思提供肆意揮灑的空間。2026年， Égérie月相Spring Blossom腕錶，為此系列開拓全新藝術領域。這款時計巧妙捕捉春日繁花盛放時的蓬勃生機，37毫米直徑18K 5N粉紅金錶殼搭配粉色珍珠貝母錶盤，柔軟粒面小牛皮錶帶飾以手工微繪的精緻花卉圖案。飾有花卉圖案的專屬柔軟小牛皮腕錶收納袋，以及同樣以皮革製作的專屬錶帶收納盒，附贈兩條可快速替換錶帶：一條為亮粉色鱷魚皮錶帶，另一條為胭脂粉色羅紋織物錶帶。

Intime | 香水珠寶系列 Intime 香水珠寶將香水重新定義為可穿戴的詩歌。不含酒精的奢華香氛濃縮液注入高溫燒製的香石中，持續散發純正香氣兩週或更久——不再是短暫的噴霧，而是持久迷人的芬芳。

時尚單品禮物介紹 : 若想送上一份兼具品味與實用性的母親節禮物，時尚單品是不少人的安心之選。一件剪裁得宜的服飾、一個百搭耐看的手袋，或一雙舒適又具設計感的鞋履，都能為媽媽的日常造型注入新鮮感。貼心又不浮誇，讓她在生活不同場合中，都能自在展現屬於自己的風格與自信。

MCM | 精美皮具單品 MCM推出母親節禮物精選，呈獻一系列兼具實用與多功能設計的精選單品。本季除了經典的干邑色與溫柔的粉紫色外，更加入了全新色調——肉桂色，滿足每一位媽媽對時尚配搭的追求。

ONITSUKA TIGER X VERSACE 本系列是Versace同心相契社群理念的延續,品牌攜手秉持先鋒理念的共創夥伴,以身心共生的美學凝聚共鳴。而核心單品為TAICHI Sakura運動鞋,以先鋒視角煥新演繹Onitsuka Tiger經典tai-chi鞋款。該鞋款融匯精湛工藝與Versace標誌性美學,成就獨一無二的跨界之作。

Coach | 2026 春夏眼鏡系列 該系列強調獨一無二的表達，融合經典與現代的設計，打造多款百搭單品，滿足不同穿搭風格與日常場合。本季推出自帶復古氛圍的C字標誌五金橢圓貓眼太陽眼鏡和線條簡約俐落的C字標誌五金光學鏡架，所有款式均融入品牌標誌性元素，突顯專屬辨識度，盡顯摩登巧思。同時推出純色款式，以簡約色彩與精緻細節煥新春日格調，完美演繹多元生活場景中的真我表達。

The Floral Atelier | 「 Language of Flowers 花語」母親節 2026 系列 The Floral Atelier 以「Language of Flowers 花語」系列，向生命中最重要的她表達愛意。是次母親節 2026 系列——The Language of Flowers（Lingua Florum），以維多利亞年代的花語美學為靈感，將每一件作品化為一封以花作筆的「心之手稿」，在優雅花藝之中承載愛、感謝與守護。