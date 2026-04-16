湊湊火鍋春日限定優惠 低至$299起歎原條東星斑/象拔蚌 午市定食$79起

春日來臨，湊湊火鍋一口氣推出多項限定新品及優惠，包括首次與Lay's聯名的「Dip Dip奶蓋茶飲系列」，主打鹹甜交織的全新食法。同時還有每日漁港直送的「$299極緻鮮活盛合鍋」，以及$79起的升級版午市定食，無論想歎茶飲小食、鮮活海鮮還是抵食午餐，都有新選擇。



Lay's聯名「Dip Dip奶蓋茶飲系列」 湊湊首次與Lay's合作，推出「Dip Dip奶蓋茶飲系列」。茶飲以大紅袍、錫蘭紅茶或茉香茶作茶底，配上濃厚奶蓋，每杯附送Lay's薯條，讓食客以薯條沾奶蓋食用，主打鹹甜配搭的玩味食法，單點$29起。 系列另設「Lay's瘋酥小叛逆」組合$55，以奶蓋茶飲配搭香脆小酥肉。亦可加$20升級無限暢食古早芋圓豆花甜品，自選芋圓、黑糖珍珠、豆花、紅豆及時令水果等十多款配料。此外，憑超市購買任何Lay's產品的單據，到湊湊火鍋門店即可享鍋底半價優惠。





春日限定「$299極緻鮮活盛合鍋」 東星斑、象拔蚌每日漁港直送 湊湊同步推出春日限定海鮮火鍋組合，嚴選兩款鮮活海產，每日由漁港直送門店，即叫即劏即切。「原條鮮活珊瑚東星斑」配單鍋售$299（原價$675），由師傅鮮活即劏，肉質細嫩緊實；「野生加拿大象拔蚌」配單鍋售$399（原價$826），以刺身級規格手工現切，爽脆鮮甜，可作刺身食用或配湯底涮煮。 配合海鮮組合，另有三款春日限定湯底供選配，包括以日本信州百年味噌熬製的「信州百年味噌白玉湯鍋」、帶清酒及櫻花元素的「櫻花清酒昆布鯉魚湯鍋」，以及適合襯托海鮮原味的「珍鮮菌菇鍋」。

而食品安全方面，湊湊全線門店均持有刺身牌照，設有RO逆滲透水質處理及UV殺菌過濾系統，並獲國際SGS衛生認證。

午市定食$79起 全線升級無限暢食古早芋圓甜品 另外午市也有新搞作，湊湊招牌單人小火鍋定食由$79起，全線套餐升級附送無限暢食古早芋圓甜品，配料包括芋圓、黑糖珍珠、豆花、刨冰及多款蜜漬，自由搭配。小朋友則可獲免費專屬寶寶餐。 午市定食提供超過20款選擇，包括日本鹿兒島A4和牛、美國USDA PRIME牛、每日直送鮮活海魚，以及台式經典如紅燒牛肉麵、豬肚雞湯鍋等。新推出的跨界菜式則有鳳梨啤酒蝦煲仔菜、黃金酸菜魚及基隆熱炒白鱔煲仔菜等。所有午市定食同時附設台式經典小料台，提供時令水果及特色前菜任食。



