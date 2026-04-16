機票優惠｜馬航開通深圳航線 紅眼航班來回吉隆坡低至$ 1,980

馬來西亞國際航空宣布推出全線航點限定優惠，計劃旅遊的港人記得不要錯過！優惠包括馬來西亞吉隆坡、檳城、阿德萊德至倫敦及巴黎等熱門目的地，購票期由即日起至4月 21日。另外，馬航更宣布7月開通通深圳直飛吉隆坡的全新航線，即睇詳情！
深圳航線7月啟航
為滿足跨境出行及深夜航班的需求，馬航將於2026年7月2日推出深圳至吉隆坡每日紅眼航班，此航線為香港旅客提供更具彈性的選擇，只需短途跨境即可從深圳出發。航班於午夜後啟程、清晨抵達，讓旅客能更有效地利用飛行時間，抵步後隨即展開全日行程。
4月限定全線航點優惠
凡於 2026年4月21日或之前購票，即可預訂由即日起至 2026年12月18日 出發之優惠機票。Enrich會員透過馬航官網 (malaysiaairlines.com)訂購，可額外享有95折優惠，同時尊享會員最低票價保證及便捷的訂單管理等專屬禮遇。
預訂詳情
預訂日期：即日至2026年4月21日
出發日期：即日至2026年12月18日
優惠不適用日期：2026年4月30日至5月1日及9月30日至10月1日
預訂平台：www.malaysiaairlines.com 或馬來西亞國際航空手機應用程式
優惠票價一覽
由香港出發來回票價(港元)：
由深圳出發來回票價(港元)：
「大馬轉機隨心飛」計劃 一程變兩程
合資格的國際旅客現在能以更精彩的方式探索馬來西亞！只需支付相關稅項，即可在航程中，免費加插一個馬來西亞境內航點。飛往馬爾代夫或阿德萊德的旅程中，可以自由選擇到浮羅交怡感受海島風情、前往檳城尋訪街頭美食，或是探索古晉的自然魅力，讓一趟旅程輕鬆升級，享受雙倍的旅遊體驗。