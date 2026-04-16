機票優惠｜馬航開通深圳航線 紅眼航班來回吉隆坡低至$ 1,980

馬來西亞國際航空宣布推出全線航點限定優惠，計劃旅遊的港人記得不要錯過！優惠包括馬來西亞吉隆坡、檳城、阿德萊德至倫敦及巴黎等熱門目的地，購票期由即日起至4月 21日。另外，馬航更宣布7月開通通深圳直飛吉隆坡的全新航線，即睇詳情！

深圳航線7月啟航

為滿足跨境出行及深夜航班的需求，馬航將於2026年7月2日推出深圳至吉隆坡每日紅眼航班，此航線為香港旅客提供更具彈性的選擇，只需短途跨境即可從深圳出發。航班於午夜後啟程、清晨抵達，讓旅客能更有效地利用飛行時間，抵步後隨即展開全日行程。

4月限定全線航點優惠

凡於 2026年4月21日或之前購票，即可預訂由即日起至 2026年12月18日 出發之優惠機票。Enrich會員透過馬航官網 (malaysiaairlines.com)訂購，可額外享有95折優惠，同時尊享會員最低票價保證及便捷的訂單管理等專屬禮遇。