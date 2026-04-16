CHANTECAILLE 全新美白晚間面膜登場 同步探索 Blanc Peony Atelier 期間限定店

正所謂「一白遮三醜」，皮膚變得幼嫩白滑都是每個女生好想得到的膚質，而且陽光滿滿的夏天快要來臨，大家除了要做好防曬措施之外，在護膚步驟用上美白產品是必須的！最近，人氣護膚品品牌 CHANTECAILLE，推出了全新雪牡丹臻白透亮晚間面膜，好讓大家在夜幕低垂的晚上，好好讓皮膚進入自我修護時刻。面膜的嶄新配方專為淨透喚亮肌膚而調製，不僅有效淡化色斑及均勻膚色，更能細緻膚質、撫平細紋及皺紋，同時提升保濕度，讓肌膚360度綻放水潤透亮光采。

雪牡丹臻白透亮晚間面膜 蘊含專利「多元透亮複合物」，將雪牡丹萃取結合專利成分Thiamidol，精準狙擊 Tyrosinase 酪氨酸酶的活性以減少黑色素形成，溫和針對暗沉與不勻膚色，同步改善整體透亮度，令肌膚由內透出如白雪般淨澈光感，重現雪牡丹花瓣般細緻柔嫩的質感。配方同步加入多種植物胜肽及強效花妍成分，配合高效保濕成分 Ectoin，在睡眠期間持續滲透肌膚底層，一夜間為肌膚提亮淡斑、補水醒膚、舒緩抗氧、柔嫩撫紋，讓你翌晨醒來，重現均勻透亮、飽滿柔嫩的年輕狀態。92%純天然成分。

同場加映 Chantecaille Blanc Peony Atelier 期間限定店 :

是次POPUP Store 是想帶大家走進雪牡丹的澄淨世界，探索全新雪牡丹臻白透亮晚間面膜的非凡力量，於靜謐夜間喚醒肌膚潛藏亮光，迎接晨曦中透亮、細緻而年輕的雪肌光采。期間限定店將於 4 月 18 日（星期六）及 19 日（星期日）登場，選址在`中環荷李活道。凡預先於 Van der Bloom 線上登記並到訪，即可免費獲贈皇牌亮肌體驗套裝一份（價值 HK$210）。同時更可選擇額外升級體驗活動（費用 HK$150），尊享手織雪牡丹乙份及 Tokachi Milky 限定薰衣草十勝牛乳布甸各乙份，體驗費用更可於完成後全數兌換 Chantecaille 產品。立即預約，沉浸於雪牡丹臻白透亮的至臻護膚時刻。

【 Chantecaille Blanc Peony Atelier 期間限定店 】 活動詳情 日期及時間: 4月18日(SAT)及19日(SUN) 地點: 中環荷李活道61號地下 Van der Bloom 預約 期間限定店精美禮品(總值共HK$355)包括： 登記預約到訪限定店將免費獲贈：