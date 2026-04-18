阿嬌自揭減肥妙招！168飲食法搭配3步驟 易胖體質也能練出平坦小腹

45歲的鍾欣潼(阿嬌)，出道25年，顏值在圈中從來都是「天花板」。網民常說她「肥過、瘦過，就是沒有醜過」，即便是早前因荷爾蒙失調導致身材浮腫時期，精緻五官依然搶鏡。不過，身為典型易胖體質，阿嬌在身材管理上其實下過不少苦功。近日她就在社交平台大方分享自己的「易胖體質腹部管理」，強調不需極端節食，只要抓準4個生活細節，小腹也可以變平坦。 給腸胃消脂的 168 飲食法 「168飲食法」是著名間歇性斷食法，阿嬌每天將進食時間縮短在8小時，剩下16小時讓身體進入消脂模式，她會朝早會食兩隻白烚雞蛋補充營養；雖然她不會做飯，但有時亦會DIY簡單晚餐，像在片中製作「減脂版金槍魚春卷」，從中吸收優質蛋白，阿嬌強調：「身材管理的時候，選對食物比少吃更重要。」

「168飲食法」對現代人來說，其實非常友善，例如早上11時吃第一餐，下午7時前結束晚餐，不用長時間捱餓。在進食時間內，要吃足夠營養，其中優質蛋白與纖維不可少。這種模式進食規律，讓易胖體質者身體血糖更穩定，從而減少腹部脂肪堆積。

最廉價的消脂劑：每天 2000ml 開水 阿嬌強調，水是身體代謝的靈魂。她每天堅持飲用至少2,000ml白開水，這不只是為了排毒，更是為了維持高代謝水平。許多人覺得喝水很難堅持，阿嬌建議可以分時段飲用，早起一杯溫水喚醒腸胃，餐前喝水增加飽足感。當身體水分充足，大腦就不會把「口渴」訊號誤判為「飢餓」，自然減少亂吃零食的慾望。 低強度運動不流汗也能悄悄瘦 很多人以為減肥一定要瘋狂重訓或跑步，阿嬌卻提倡「低強度運動」。為甚麼有效？對於易胖體質或壓力大的人來說，高強度運動有時會觸發某些人壓力荷爾蒙(皮質醇)，影響新陳代謝率，阿嬌說：「高強度運動不適合我，空閒在家中時，我會做點運動。」她的運動取態在於改善淋巴循環，並會借助電子「健腹儀」，來消取腹部積聚的脂肪。而閒時坐下睇書或煲劇時，她都會載上「健腹儀」幫助消脂。

充足睡眠：睡覺真的能減肥 睡眠不足是腹部肥胖的元兇，阿嬌特別提到的第4點「充足睡眠」，「長期熬夜，或者睡眠不夠的時候，脂肪也更愛囤在肚子上，所以再忙我也會讓自己睡夠，比拼命少吃，或者是運動更隱定。」當熬夜時，身體會分泌出更多飢餓素，讓人隔天瘋狂想吃甜食。阿嬌堅持充足睡眠，讓身體在夜間進行自我修復與脂肪代謝。睡得好，不僅皮膚狀態像她一樣凍齡，腰線也會在不知不覺中回來。 阿嬌的身材管理是一場與身體和解 阿嬌以親身經歷告訴所有女孩，易胖體質不需要把自己逼到絕路，透過調整日常生活節奏，每個人都能找到最舒適的變美狀態，「其實好身材沒有捷徑，不用逼自己，把好的習慣融進生活裡，你會發現享受的不是體重磅的數字，是健康舒適對自己滿意的狀態，愛自己才是最重要。」她這套無痛苦瘦身法，藉得所有女士借鏡與參考。