專訪｜跟Tyson Yoshi食方便Gym餐 大快活自家製雞胸肉腸熱狗有驚喜(有片)

「Gym界爆肌男神」Tyson Yoshi自爆生命糧食離不開高蛋白質雞胸，作為雞胸專家，順利成章替首間推出「Gym餐」連鎖快餐店大快活擔任推廣大使。昨日在傳媒活動上，帶班記者率先試食將於5月推出的新品自家製雞胸肉腸熱狗。咁過癮，《am730》記者一於捉實Tyson分享下食評以及食雞胸的貼士！ 採訪:Vera 攝影:蘇文傑

每日進食240g雞胸 Tyson Yoshi在專訪中透露，每日都會進食240g雞胸，給予自己充足蛋白質。「在屋企食雞胸，我盡量少調味，只下少許鹽，平時我會買已經基本煮好的雞胸加熱就食得。除了雞胸之外，我都會食雞蛋及飲蛋白shake，但是蛋白飲品喝完很快餓，所以我比較鍾意食雞胸，較飽肚。」即使去外地旅行度蜜月，依然每日兩餐雞胸都走不掉。「在歐洲超市通常雞胸不是一塊塊買的，是薄薄的切片夾三文治。」

問起Tyson在屋企會煮甚麼簡單雞胸菜式，Tyson為了貪方便，「基本上將白飯、雞胸、菜，幾樣東西加熱放在一起。太太會炒飯，再加泡菜，即是泡菜雞肉炒飯，我鍾意食！」

Tyson真心出乎意料有驚喜 講到大快活即將於5月5日推出自家製雞胸肉腸熱狗，對於有食即食雞胸習慣的飲食版記者來說，覺得夠獨特有噱頭。Tyson食完都表示有驚喜：「沒想過原來健身餐可以用熱狗的形式來呈現，我覺得沒那麼悶。這個雞胸腸出乎意料好好吃，配芝麻醬挺出色。我很喜歡食蛋，如果可以加隻蛋夾在中間都不錯。我期望將來快餐都可以食到雞胸漢堡，就最輕鬆方便！」記者跟Tyson試食雞胸肉腸熱狗，跟他一樣感受，比想像的可口，腸衣不會太厚，質感難得不嚡，雜夾了丁點紅波椒碎吊出清甜，令雞胸味道不單調。而且芝麻醬份量剛好，不霸道。

「食得夠GYM」餐單套票最抵 其實由今日開始來大快活就已經可以歎到一系列「食得夠GYM」餐單，如雞胸柳阿活脆邊煎雙蛋早餐、香煎三文魚拼雞胸柳紅米飯、香煎雞胸紅米飯配枝豆等，再配上番茄烏梅汁與舞茸昆布汁等健康蔬菜醬汁，由早、午到下午茶直落晚市，全日食快餐都能吸收充足蛋白質，方便忙碌一族。俾貼士大家：各位雞胸控買套票最抵，只需下載大快活APP並登記成為會員，香煎雞胸紅米飯套票優惠4張只售$188，額外多送1客雞胸柳（2件），合共220克蛋白質。6張售價$279，額外多送2客雞胸柳（2件），合共有342克蛋白質。除起不用1元就換取1克蛋白質，很划算！

「食得夠GYM四重賞」送雞胸券 另一注目「食得夠GYM四重賞」活動，大送多款健康美食獎賞，由即日起至5月4日在指定分店推出。只需追蹤大快活官方社交專頁即送「阿活香滑熱奶茶券」；現場下載大快活APP註冊成為新會員並輸入優惠碼，即送電子「香煎雞胸換領券」；參加「10kg重磅阿活肌力挑戰」維持20秒即成功，可獲免費「香煎雞胸換領券」；即場以大快活APP購買「食得夠GYM套票」，額外多送1張「香煎雞胸紅米飯套餐餐券」。（活動詳情留意大快活官方社交專頁）

而5月5日將會推出更全面「食得夠GYM」系列餐單，新品除了茶市供應的「自家製雞胸肉腸熱狗」，又有午晚市「香煎牛肉漢堡拼雞胸柳紅米飯」、「活力蛋白拼盤（枝豆、雞胸柳1件、溏心蛋2隻）」，方便Gym友全天候吸收蛋白質。