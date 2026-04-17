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出版：2026-Apr-17 13:30
更新：2026-Apr-17 13:30

春日入手美妝最佳時機　Sephora Beauty Pass Sale 會員折扣低至75折

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春日入手美妝最佳時機　Sephora Beauty Pass Sale 會員折扣低至75折

春日入手美妝最佳時機　Sephora Beauty Pass Sale 會員折扣低至75折

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Sephora Hong Kong 4 月推出多項春日限定企劃，集合嶄新的個人化美妝體驗及多個新晉品牌，展現耳目一新的美妝景象。美妝愛好者可率先探索多款走在國際潮流前線的新品，同時享受專屬優惠，感受為自己量身打造的春季美妝魅力。

Sephora Beauty Pass Sale 會員折扣低至75折

Sephora Beauty Pass Sale 會員折扣低至75折

Beauty Pass Sale: 解鎖專屬會員年度震撼優惠

讓一眾美妝迷翹首以待的Sephora Beauty Pass Sale將於 4 月 14日至 19 日強勢回歸。金卡會員可於4月14日在Sephora網站優先專享年度震撼優惠，而黑卡及白卡會員則可於4 月16日享有年度震撼優惠。優惠詳情如下：

4 14日晚上10
金卡會員於Sephora網站率先專享年度震撼優惠

-八折年度震撼優惠(不含最低消費)

- 購物滿HK$1,200，可享七五折年度震撼優惠

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金卡會員於Sephora門市、網站及應用程式享有年度震撼優惠

-八折年度震撼優惠(不含最低消費)

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-購物滿HK$1,200，可享七五折年度震撼優惠

獨家購物贈禮

-金卡會員消費滿HK$2,800，即可獲贈15件套精美禮品及防水唇膏盒鑰匙扣

（價值 HK$918

41619

所有會員於Sephora門市、網站及應用程式享有年度震撼優惠

--> 金卡會員

- 八折年度震撼優惠(不含最低消費)

- 購物滿HK$1,200，可享七五折年度震撼優惠

--> 黑卡會員

- 八五折年度震撼優惠(不含最低消費)

- 購物滿HK$1,200，可享七五折年度震撼優惠

--> 白卡會員

-八五折年度震撼優惠(不含最低消費)

- 購物滿HK$1,200，可享八折年度震撼優惠

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獨家購物贈禮

-金卡及黑卡會員消費滿HK$2,000，即可獲贈9件套精美禮品及防水化妝袋

（價值 HK$590

把握限時優惠入手熱賣美妝單品，即使未加入 Sephora 會員，也可即時登記參與優惠。

立即登記

Sephora Collection Contour Stick (HK$170)

Sephora Collection Contour Stick (HK$170)

美妝產品:

Sephora Collection Contour Stick (HK$170)

這款膏狀修容棒質地輕盈，可輕鬆暈染，瞬間打造立體輪廓，膏狀質地可層層疊加，最終轉化為粉狀。從淡雅到高顯色皆能掌握，打造自然霧面妝效，適合各種膚質，呈現完美立體感。

Sephora Collection The Essential Mini Brush Set (HK$215)

Sephora Collection The Essential Mini Brush Set (HK$215)

Sephora Collection The Essential Mini Brush Set (HK$215)

三件式迷你刷具附便攜收納袋，專為日常與旅途快速上妝而設，一步打造無瑕妝感。刷毛採純素合成纖維，刷柄以 40% 米糠廢料與 60% 再生塑料製成，兼具專業效能與環保美學。

Whipped | Whipped Muhwabutter Vegan Glow Barrier Squeeze Mask 5+1 (HK$100)

護膚產品:

Whipped | Whipped Muhwabutter Vegan Glow Barrier Squeeze Mask 5+1

 (HK$100)

注入無花果精華的超細纖維面膜，提升肌膚光澤與細緻度，特別適合妝前使用。臨床證實能提供深層且持久的保濕效果，賦予天鵝絨般柔滑觸感與自然透亮光采。

Pretti5 | 潤澤植萃護唇精華 (HK$190)

Pretti5 | 潤澤植萃護唇精華 (HK$190)

Pretti5 | 潤澤植萃護唇精華 (HK$190)

專為乾燥脆弱雙唇設計，蘊含八種珍貴植物油，帶來持久的舒適與深層保濕。其潔淨且具環保意識的配方採用回收 Coffea Arabica 咖啡籽萃取，質地輕盈易吸收，瞬間融入雙唇，讓雙唇回復柔軟、光滑與自然滋養的健康光采。

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