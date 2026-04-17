春日入手美妝最佳時機 Sephora Beauty Pass Sale 會員折扣低至75折

Sephora Hong Kong 於 4 月推出多項春日限定企劃，集合嶄新的個人化美妝體驗及多個新晉品牌，展現耳目一新的美妝景象。美妝愛好者可率先探索多款走在國際潮流前線的新品，同時享受專屬優惠，感受為自己量身打造的春季美妝魅力。

Sephora Beauty Pass Sale 會員折扣低至75折

Beauty Pass Sale: 解鎖專屬會員年度震撼優惠 讓一眾美妝迷翹首以待的Sephora Beauty Pass Sale將於 4 月 14日至 19 日強勢回歸。金卡會員可於4月14日在Sephora網站優先專享年度震撼優惠，而黑卡及白卡會員則可於4 月16日享有年度震撼優惠。優惠詳情如下： 4 月14日晚上10時

金卡會員於Sephora網站率先專享年度震撼優惠 -八折年度震撼優惠(不含最低消費) - 購物滿HK$1,200，可享七五折年度震撼優惠 4月15日

金卡會員於Sephora門市、網站及應用程式享有年度震撼優惠 -八折年度震撼優惠(不含最低消費)

-購物滿HK$1,200，可享七五折年度震撼優惠 獨家購物贈禮 -金卡會員消費滿HK$2,800，即可獲贈15件套精美禮品及防水唇膏盒鑰匙扣 （價值 HK$918） 4月16至19日 所有會員於Sephora門市、網站及應用程式享有年度震撼優惠 --> 金卡會員 - 八折年度震撼優惠(不含最低消費) - 購物滿HK$1,200，可享七五折年度震撼優惠 --> 黑卡會員 - 八五折年度震撼優惠(不含最低消費) - 購物滿HK$1,200，可享七五折年度震撼優惠 --> 白卡會員 -八五折年度震撼優惠(不含最低消費) - 購物滿HK$1,200，可享八折年度震撼優惠

獨家購物贈禮 -金卡及黑卡會員消費滿HK$2,000，即可獲贈9件套精美禮品及防水化妝袋 （價值 HK$590） 把握限時優惠入手熱賣美妝單品，即使未加入 Sephora 會員，也可即時登記參與優惠。 立即登記

Sephora Collection Contour Stick (HK$170)

美妝產品 : Sephora Collection Contour Stick (HK$170) 這款膏狀修容棒質地輕盈，可輕鬆暈染，瞬間打造立體輪廓，膏狀質地可層層疊加，最終轉化為粉狀。從淡雅到高顯色皆能掌握，打造自然霧面妝效，適合各種膚質，呈現完美立體感。

Sephora Collection The Essential Mini Brush Set (HK$215)

Sephora Collection The Essential Mini Brush Set (HK$215) 三件式迷你刷具附便攜收納袋，專為日常與旅途快速上妝而設，一步打造無瑕妝感。刷毛採純素合成纖維，刷柄以 40% 米糠廢料與 60% 再生塑料製成，兼具專業效能與環保美學。

護膚產品 : Whipped | Whipped Muhwabutter Vegan Glow Barrier Squeeze Mask 5+1 (HK$100) 注入無花果精華的超細纖維面膜，提升肌膚光澤與細緻度，特別適合妝前使用。臨床證實能提供深層且持久的保濕效果，賦予天鵝絨般柔滑觸感與自然透亮光采。

Pretti5 | 潤澤植萃護唇精華 (HK$190)

Pretti5 | 潤澤植萃護唇精華 (HK$190) 專為乾燥脆弱雙唇設計，蘊含八種珍貴植物油，帶來持久的舒適與深層保濕。其潔淨且具環保意識的配方採用回收 Coffea Arabica 咖啡籽萃取，質地輕盈易吸收，瞬間融入雙唇，讓雙唇回復柔軟、光滑與自然滋養的健康光采。