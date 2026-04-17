春日入手美妝最佳時機　Sephora Beauty Pass Sale 會員折扣低至75折

Sephora Hong Kong 於 4 月推出多項春日限定企劃，集合嶄新的個人化美妝體驗及多個新晉品牌，展現耳目一新的美妝景象。美妝愛好者可率先探索多款走在國際潮流前線的新品，同時享受專屬優惠，感受為自己量身打造的春季美妝魅力。
Beauty Pass Sale: 解鎖專屬會員年度震撼優惠
讓一眾美妝迷翹首以待的Sephora Beauty Pass Sale將於 4 月 14日至 19 日強勢回歸。金卡會員可於4月14日在Sephora網站優先專享年度震撼優惠，而黑卡及白卡會員則可於4 月16日享有年度震撼優惠。優惠詳情如下：
4 月14日晚上10時
金卡會員於Sephora網站率先專享年度震撼優惠
-八折年度震撼優惠(不含最低消費)
- 購物滿HK$1,200，可享七五折年度震撼優惠
4月15日
金卡會員於Sephora門市、網站及應用程式享有年度震撼優惠
-八折年度震撼優惠(不含最低消費)
-購物滿HK$1,200，可享七五折年度震撼優惠
獨家購物贈禮
-金卡會員消費滿HK$2,800，即可獲贈15件套精美禮品及防水唇膏盒鑰匙扣
（價值 HK$918）
4月16至19日
所有會員於Sephora門市、網站及應用程式享有年度震撼優惠
--> 金卡會員
- 八折年度震撼優惠(不含最低消費)
- 購物滿HK$1,200，可享七五折年度震撼優惠
--> 黑卡會員
- 八五折年度震撼優惠(不含最低消費)
- 購物滿HK$1,200，可享七五折年度震撼優惠
--> 白卡會員
-八五折年度震撼優惠(不含最低消費)
- 購物滿HK$1,200，可享八折年度震撼優惠
獨家購物贈禮
-金卡及黑卡會員消費滿HK$2,000，即可獲贈9件套精美禮品及防水化妝袋
（價值 HK$590）
把握限時優惠入手熱賣美妝單品，即使未加入 Sephora 會員，也可即時登記參與優惠。
美妝產品:
Sephora Collection Contour Stick (HK$170)
這款膏狀修容棒質地輕盈，可輕鬆暈染，瞬間打造立體輪廓，膏狀質地可層層疊加，最終轉化為粉狀。從淡雅到高顯色皆能掌握，打造自然霧面妝效，適合各種膚質，呈現完美立體感。
Sephora Collection The Essential Mini Brush Set (HK$215)
三件式迷你刷具附便攜收納袋，專為日常與旅途快速上妝而設，一步打造無瑕妝感。刷毛採純素合成纖維，刷柄以 40% 米糠廢料與 60% 再生塑料製成，兼具專業效能與環保美學。
護膚產品:
Whipped | Whipped Muhwabutter Vegan Glow Barrier Squeeze Mask 5+1
(HK$100)
注入無花果精華的超細纖維面膜，提升肌膚光澤與細緻度，特別適合妝前使用。臨床證實能提供深層且持久的保濕效果，賦予天鵝絨般柔滑觸感與自然透亮光采。
Pretti5 | 潤澤植萃護唇精華 (HK$190)
專為乾燥脆弱雙唇設計，蘊含八種珍貴植物油，帶來持久的舒適與深層保濕。其潔淨且具環保意識的配方採用回收 Coffea Arabica 咖啡籽萃取，質地輕盈易吸收，瞬間融入雙唇，讓雙唇回復柔軟、光滑與自然滋養的健康光采。