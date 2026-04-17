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生活
出版：2026-Apr-17 11:00
更新：2026-Apr-17 11:00

27/28學年小一入學｜盤點全港私立、直資小學開放日日期+小一簡介會 (持續更新)

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不少私立和直資小學升中成績不俗，加上校內濃厚的學術氣氛，向來是不少家長的首選學校。以下盤點多間熱門私立及直資小學，各位家長不妨留意。

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私立和直資小學備受家長歡迎。

小學開放日2026｜保良局陳守仁小學

開放日日期：202652 1030分至430  

學費：2526年度為20,500港元，分10期繳付

地址：九龍油麻地海庭道六號

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小學開放日2026｜優才（楊殷有娣）書院小學

小一入學簡介會日期：202659 第一場1015分至1230分、第二場215分至430

預約連結

網上小一入學申請時段：202659日至68

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學費：2627年度每月學費為$3210

地址：調景嶺嶺光街10 

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優才（楊殷有娣）書院小學

小學開放日2026｜港大同學會小學

入學簡介會及資訊日：

202652 第一場815分至1045分、第二場1115分至145分、第三場245分至515

小一入學申請時段：202652日下午1點至522日下午1

學費：2526年度為37,870元，分10期繳付

地址：香港柴灣怡盛街9

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小學開放日2026｜香港浸會大學附屬學校王錦輝小學

入學簡介會及開放日：第一場: 202666 上午930分至上午1130分（簡介會時段：上午930分至上午1045分）

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第二場: 202666 下午130分至下午330分（簡介會時段：下午130分至下午245分）

學費：全年港幣$44,800（本地課程）及$50,320（國際課程），分10期繳交。

地址：新界沙田石門安睦里6

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小學開放日2026｜嶺南大學香港同學會小學

開放日日期：202659日及10 

小一入學申請時段：202641日至81

學費：2526年度為18,380元，分10期繳付

地址：九龍深水埗白田街三十三號

WhatsApp Image 2026 04 15 at 15.49.47 吳曉靈校長（後排左）、視藝科主任劉彩霞老師（後排右）與學生在充滿趣味的學生作品「唔係吖馬」前開心合照，師生一同展現天馬行空的創作成果，氣氛融洽溫馨 01KES0ZP9PZSD9PCFK45H2EVXZ

小學開放日2026｜漢華中學（小學部）

小一入學申請時段：202632日上午10點至1011日晚上1159 

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簡介會日期：待公佈

學費：2526年度為17,640

地址：香港小西灣富欣道3

20250411 P ACT 01 6 20250523 P ACT 01 05 20250610 P ACT 03 05

小學開放日2026｜聖保羅書院小學

入學簡介會日期：待公佈

小一入學申請時段：待公佈

學費：2526年度為32,000

地址：香港域多利道777

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小學開放日2026｜基督教香港信義會宏信書院

入學簡介會日期：待公佈

小一入學申請時段：待公佈

學費：2526年度為86,190元，分10期繳付

地址：元朗欖口村路25

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小學開放日2026｜英華小學

入學簡介會日期：待公佈

小一入學申請時段：待公佈

學費：2526年度為19,000 元，分10期繳交

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地址：九龍深水埗英華街三號

螢幕擷取畫面 2026 04 16 114805 COVER 15

小學開放日2026｜拔萃男書院附屬小學

入學簡介會日期：待公佈

小一入學申請時段：待公佈

學費：2526年度為58,190元，分10期繳交 

地址：九龍旺角亞皆老街131

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