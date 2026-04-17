27/28學年小一入學｜盤點全港私立、直資小學開放日日期+小一簡介會 (持續更新)

不少私立和直資小學升中成績不俗，加上校內濃厚的學術氣氛，向來是不少家長的首選學校。以下盤點多間熱門私立及直資小學，各位家長不妨留意。

小學開放日2026｜保良局陳守仁小學 開放日日期：2026年5月2日 10點30分至4點30分 學費：25至26年度為20,500港元，分10期繳付 地址：九龍油麻地海庭道六號

學費：26至27年度每月學費為$3210 地址：調景嶺嶺光街10號

小學開放日2026｜港大同學會小學 入學簡介會及資訊日： 2026年5月2日 第一場8點15分至10點45分、第二場11點15分至1點45分、第三場2點45分至5點15分 小一入學申請時段：2026年5月2日下午1點至5月22日下午1點 學費：25至26年度為37,870元，分10期繳付 地址：香港柴灣怡盛街9號

小學開放日2026｜香港浸會大學附屬學校王錦輝小學 入學簡介會及開放日：第一場: 2026年6月6日 上午9時30分至上午11時30分（簡介會時段：上午9時30分至上午10時45分）

第二場: 2026年6月6日 下午1時30分至下午3時30分（簡介會時段：下午1時30分至下午2時45分） 學費：全年港幣$44,800（本地課程）及$50,320（國際課程），分10期繳交。 地址：新界沙田石門安睦里6號

小學開放日2026｜嶺南大學香港同學會小學 開放日日期：2026年5月9日及10日 小一入學申請時段：2026年4月1日至8月1日 學費：25至26年度為18,380元，分10期繳付 地址：九龍深水埗白田街三十三號

小學開放日2026｜漢華中學（小學部） 小一入學申請時段：2026年3月2日上午10點至10月11日晚上11點59分

簡介會日期：待公佈 學費：25至26年度為17,640元 地址：香港小西灣富欣道3號

小學開放日2026｜聖保羅書院小學 入學簡介會日期：待公佈 小一入學申請時段：待公佈 學費：25至26年度為32,000元 地址：香港域多利道777號

小學開放日2026｜基督教香港信義會宏信書院 入學簡介會日期：待公佈 小一入學申請時段：待公佈 學費：25至26年度為86,190元，分10期繳付 地址：元朗欖口村路25號

小學開放日2026｜英華小學 入學簡介會日期：待公佈 小一入學申請時段：待公佈 學費：25至26年度為19,000 元，分10期繳交

地址：九龍深水埗英華街三號

小學開放日2026｜拔萃男書院附屬小學 入學簡介會日期：待公佈 小一入學申請時段：待公佈 學費：25至26年度為58,190元，分10期繳交 地址：九龍旺角亞皆老街131號