主子唔聽話？教你立下3大規矩 掌握貓咪黃金期 慢慢養成嗲嗲貓

不少新手貓奴都應該遇過同樣煩惱：主子性格高冷、不肯剪指甲，甚至半夜精神奕奕「開Party」。其實，這些貓咪行為並非完全無法改變，很多表現都可以透過後天引導來調整。重點是要主人在合適的時間跟貓咪立下 3 大規矩，即使個性再強的貓咪，也有機會慢慢培養成又乖又黏人的「嗲嗲貓」。

貓咪基本生活必需品

貓咪基本生活必需品： ● 食物（主食和零食）

● 乾淨的水源

● 適合的貓砂盆和貓砂

● 可以躲藏擁有安全感的空間（不需要花俏，簡單紙箱也可以）

● 舒適安靜的休息 / 睡眠位置

● 玩具（不用多、認真陪玩比較重要）

● 梳子（長毛貓必備）

● 貓爪板

● 指甲剪

● 外出籠 / 背包

跟貓咪立下 3 大規矩 規矩 1. 把握黃金期：從「逆來順受」開始 貓咪的性格，與幼年時期的生活經驗息息相關。其中，出生後約 3 至 9 週大，正是貓咪社會化的重要黃金期。 • 隨時「揉搓」：在這個階段，貓奴可以多與貓咪進行身體接觸，例如多撫摸牠的頭部、輕輕抓揉小爪子，讓牠習慣被人觸碰。

• 嘗試不同抱法：可不時轉換抱持姿勢，讓貓咪適應各種親密接觸情況。

• 成果：只要小時候對這些觸碰不反感，長大後無論是擦臉、刷牙，甚至是最令貓奴頭痛的剪指甲活動，牠們的反抗情況都會明顯減少，整個護理過程亦會順利得多。

規矩 2. 實施「強制愛」：以食誘攻克抗拒心

不少貓咪對被長時間抱著都有天生抗拒感。一旦被抱起，便立刻掙扎逃脫。對此，獸醫反而建議主人毋須立刻鬆手。 • 單核處理器：貓咪的大腦就像「單核運作」，同一時間通常只能專注一件事情。

• 反覆練習：抱著貓咪時，若牠開始掙扎或尖叫，可即時餵牠最愛的零食或肉泥，轉移注意力。當牠忙於品嚐美味，自然會暫時忘記反抗。

• 徹底「擺爛」：經過多次練習，貓咪會逐漸理解「反抗無效」，而「被抱＝有獎勵」，最終索性放鬆身體，在主人懷中徹底「擺爛」，甚至開始享受被抱的感覺。

規矩3. 同步作息時間

規矩 3. 同步作息時間 對不少貓奴而言，最崩潰的時刻，莫過於半夜被主子當成「跳板」。如果想改善這個情況，便需要從作息時間入手。 • 下班即收糧：回到家後，如發現碗內仍有剩食，應即時收起，避免貓咪隨時進食。

• 睡前「放電」：在準備睡覺前約 90 分鐘左右，花時間陪貓咪玩耍，消耗多餘精力。

• 最後一餐：於睡前約 60 分鐘餵食。貓咪進食後通常會開始舔毛，隨後進入休息狀態，有助與主人的就寢時間同步。

• 切記：半夜無論主子如何吵鬧或撒嬌，都不要給予任何回應（不餵食、不撫摸）。只要堅持約兩星期，貓咪的生理時鐘便會逐漸調整。

養貓不只是提供食宿，更需要透過清晰規矩與耐心引導，才能減輕日常照顧負擔，同時建立更穩定、親密的情感連結。各位貓奴，不妨從今晚開始實踐，慢慢培養出屬於自己的「天使貓」。