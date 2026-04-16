王菀之跨界香港舞蹈團遇上吳冠中 一場舞蹈/光影/水墨的時空對話

畫壇巨匠吳冠中說過，他一生致力造橋，「一座連接東方與西方、具象與抽象、專家與人民之間的橋。」香港舞蹈團(舞團)最新作品《之間──吳冠中水墨行》(《之間》)，找來王菀之(Ivana)作曲及演出，法國藝術家Dominique Drillot與Sophie Laly的光影技術，舞團藝術總監楊雲濤編舞，與吳冠中在「藝術的橋上」，隔世交流。 對Ivana而言，吳冠中的作品本身就是音樂。她捕捉了大師畫作中那種「遊走於鄉愁與世界、中西方文化」的張力，將其轉化為音樂主軸，她說：「在音樂創作上，我朝著這個核心思想出發，寫作方法上遊走於實質的旋律線條與意識形態之間。透過是次作品呈現老師一生為藝術委身的精神。」

對Ivana來說，《之間》融匯了多種元素與質感的藝術形式，「相信當不同範疇藝術家圍繞同一核心創作，碰撞出的火花會像詩一樣。」她筆下的旋律，會考慮舞者的呼吸、肢體語言與動作，以及在空間中呈現的立體視覺效果，讓音樂與他們一起呼吸、發放與收斂，「期望這部中西文化匯聚的作品能巡迴到不同地方。」

楊雲濤用音符與舞步繪製點線面 總監楊雲濤則從另一個維度切入，他認為演繹吳冠中的作品，最難的不是模仿其筆觸，而是傳達那種「境界」，「我們不僅是演繹吳冠中老師的作品，更是朝=著其筆下藝術境界出發，透過跨文化跨媒介的碰撞，在大師畫作的留白處起舞，勾勒出詩情與畫意。」吳冠中最擅長的「點、線、面」視覺元素，楊雲濤的編舞，透過舞者的跳躍、旋轉與凝聚，交織出富有情感溫度的律動。

此外，為讓大眾全面認識吳冠中的藝術精神，還有感受舞蹈與畫作之間微妙呼應的關係，一眾舞者將分別在香港藝術館吳冠中藝術廳，以及海港城海運大廈露天廣場，透過環境舞蹈，與大師的筆墨重疊，那種視覺震撼，打破傳統藝術的藩籬。 5月時文化中心大堂，將設置《之間》同名主題展覽，創作團隊將從不同藝術領域切入，細緻解構整部舞作，香港藝術館館長劉湘瀅博士表示，「吳冠中發表的文章中，亦曾談及視覺藝術與音樂，在形式與韻律上的相通之處。香港藝術館期望通過舞蹈和音樂，讓更多人認識吳冠中藝術，同時衷心感謝吳冠中及其家人多年來的厚愛和信任，成就是次跨界合作。」