超市優惠｜惠康周六快閃全場88折 雪糕享折上折低至$5.3/件 門市限定贈品高達$191

惠康將於本周六（4月18日）推出一日限定「春日大折日」快閃優惠，全線門市購物滿$168即享全場88折，適用於食品、日用品等多個類別。同期由4月17日至23日，任選5件或以上雪糕雪糕雪條可享8折優惠，於4月18日更可與全場88折叠加，享折上折優惠。想入貨記得把握機會。

超市優惠｜紅白餐酒85折/雪糕雪條8折 享折上折優惠 4月18號當日全線紅白餐酒買滿$300，可在88折基礎上額外再享85折；此外由4月17日至23日一連七日還有門市限定雪糕優惠，任選5件或以上單件裝雪糕雪條即享8折。優惠亦可與4月18日的全場88折疊加使用，可享折上折，部分雪糕雪條低至$5.3/件。

超市優惠｜本周門市限定贈品 總值高達$191 惠康同期（4月17至23日）推出多項門市限定買送優惠，部分贈品組合相當豐富，包括： 買維他甜茶/果汁/清心棧滿$68，可獲總值$48.5贈品，包括樂事薯片3包、農心辛辣麵1袋（韓國版除外）及Meadows迷你紙巾1包。

買2件滴露沐浴露孖裝（2x950/900毫升），贈品總值更高達$191，涵蓋得寶衛生紙10卷裝、維達4D抽取式面紙、日清出前一丁麻油麵~、維他冷泡茶、維他奶鈣思寶大豆飲品各1份，另附$50票尾現金券#。 買桂格穀物早餐產品滿$43，送總值$33贈品，包括金象牌頂上茉莉香米1公斤及黑白全脂淡奶/壽星公甜奶/植脂淡奶1罐。 買4罐安記溏心鮑魚（180克），送總值$66贈品，包括日清出前一丁麻油麵~、史雲生清雞湯（澳洲）及藍罐1963午餐肉各1份。 超市優惠｜個人護理滿$128送飲品

另外，由4月17日至30日期間，買個人護理產品滿$128，可獲贈維他奶鈣思寶高鈣大豆飲品6包裝1排（價值$28）。

