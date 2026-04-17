IKEA推出全新TOFSAND系列 繽紛春意色彩打造明亮輕快家居

踏入春天，回南天令天氣開始變得潮濕，濕氣重得讓人提不起勁。想要擺脫「春睏」作祟，居家空間需要一場色彩的洗禮，讓心情振作起來！IKEA本季全新推出TOFSAND系列，以明亮、輕快的春日色彩為靈感，將春日繽紛色彩加入客廳至陽台，甚至帶到戶外的草地，即睇詳情！

居家小改變 換上活力春裝 春日想煥然一新，不必大費周章裝修搬動家具。全新TOFSAND系列以色彩鮮艷的織品與裝飾小物，讓居家空間輕鬆換上春裝。重點推介淺粉紅色 TOFSAND檯布，由再生聚酯纖維織成，耐洗、快乾且不易起皺，保護檯面之餘，為空間營造清新裝飾氛圍。想居住空間增添溫柔氛圍，粉紅色及黃色的 TOFSAND燭燈燭台適用於室內戶外，可放於檯面或戶外地面作裝飾照明之用，長手柄設計亦方便握持；配搭白色TOFSAND柱形蠟燭燈座一同擺放，營造錯落層次的燭光氛圍。若想營造更愜意的氛圍，可選用備有多種顏色的TOFSAND 燭燈座，彩色玻璃設計充滿暖意，為布置增添質感。

戶外空間加入派對氛圍 TOFSAND系列具備出色多功能性，材質易於清潔與保養，室內外皆可使用，有計劃約親朋好友開派對，就非常適合入手。TOFSAND托盤飾有粉紅色、橙色與白色的花朵圖案，滿滿清爽氣息，傾斜式邊緣設計方便握持，適合用作早餐托盤、戶外野餐擺盤，還是充當茶盤等多種用途。白色TOFSAND餐碟架設計可放置2個餐碟，節省空間，方便佈置之餘，更能營造野餐氛圍。整個系列輕巧易攜，隨手放入提籃即可出發野餐，為聚會增添儀式感。TOFSAND 系列現已於 IKEA 香港及澳門各分店及網上商店正式發售。