Star Wars星球大戰登陸AIRSIDE 必影7米高巨型古古/1：1曼達洛人雕塑 全球首創星戰漢堡包互動區

《星球大戰：曼達洛人與古古》將於5月21日大銀幕上映。除了在戲院可以看見曼達洛人與古古，啟德AIRSIDE亦能發現他們的蹤跡。今個5月，人偶品牌Hot Toys攜手AIRSIDE推出「Hot Toys｜星球大戰：小古古漫遊大銀河」主題展。粉絲可打卡7米高的古古裝置配互動氣球房，以及1：1曼達洛人與古古雕塑打卡牆等。活動同時設有限定店，發售多款限量人偶和盲盒系列，Star Wars粉絲萬勿錯過！