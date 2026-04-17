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出版：2026-Apr-17 15:00
更新：2026-Apr-17 15:00

Star Wars星球大戰登陸AIRSIDE 必影7米高巨型古古/1：1曼達洛人雕塑 全球首創星戰漢堡包互動區

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《星球大戰：曼達洛人與古古》將於521日大銀幕上映。除了在戲院可以看見曼達洛人與古古，啟德AIRSIDE亦能發現他們的蹤跡。今個5月，人偶品牌Hot Toys攜手AIRSIDE推出「Hot Toys｜星球大戰：小古古漫遊大銀河」主題展。粉絲可打卡7米高的古古裝置配互動氣球房，以及11曼達洛人與古古雕塑打卡牆等。活動同時設有限定店，發售多款限量人偶和盲盒系列，Star Wars粉絲萬勿錯過！

AIRSIDE Hot Toys Star Wars KV (2)

今個5月，人偶品牌Hot Toys攜手AIRSIDE推出「Hot Toys｜星球大戰：小古古漫遊大銀河」主題展。

必影7米高古古互動氣球房

活動以「The Little Ones Big Galaxy」為主題，焦點包括7米高古古裝置配互動氣球房、 11曼達洛人與古古雕塑打卡牆、Hot Toys《星球大戰》16珍藏人偶全球首展和「星際美食」潮玩打卡裝置。當然還有全球首創的「Galaxy Burger」星戰漢堡包主題互動區，屆時粉絲將會看見以可愛毛絨造型登場的角色，成功挑戰「星戰急口令」更可帶走限量古古漢堡包鎖匙扣。 

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「Hot Toys｜星球大戰：小古古漫遊大銀河」主題展

推全球首發COSBI盲盒系列！

除此之外，限定店更加發售限量版16珍藏人偶及全球首發COSBI盲盒系列等超過120款周邊精品，最適合星戰迷入手收藏。

Hot Toys｜星球大戰：小古古漫遊大銀河

地點： AIRSIDE二樓中庭（香港九龍啟德協調道2號）

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