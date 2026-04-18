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生活
出版：2026-Apr-18 15:00
更新：2026-Apr-18 15:00

Louis Vuitton 發布 2026 Flight Mode系列，重塑當代旅行美學

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Louis Vuitton 發布 2026 Flight Mode系列，重塑當代旅行美學

Louis Vuitton 發布 2026 Flight Mode系列，重塑當代旅行美學

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圍繞品牌一貫推崇的「旅行藝術」，Louis Vuitton 推出 2026 年全新 Flight Mode（飛行模式）系列，以當代視角重新詮釋優雅與實用並重的旅行風格。系列涵蓋成衣、皮具、鞋履及多款配件，為熱愛探索世界的現代旅人打造從容又時尚的選擇。系列每一件單品都蘊含著冒險精神，特別是連帽飛行員夾克、開襟衫、飛行夾克和馬甲，這些單品均採用優質皮革精製而成。色調以沉穩而雅致的中性色為主，展現低調美學。部分造型更搭配羊絨與初剪羊毛材質，兼顧質感與舒適表現。

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Louis Vuitton 2026 Flight Mode系列 Louis Vuitton 2026 Flight Mode系列 Louis Vuitton 2026 Flight Mode系列 Louis Vuitton Flight Mode 系列

經典Monogram牛仔圖案

牛仔元素亦在系列中換上新面貌。褪色藍灰色調結合棕色 Monogram 牛仔圖案，運用在寬版褲裝、外套，以及設有誇張工裝口袋的無袖束腰連衣裙，營造自然輪廓感。襯衫、半身裙、T-shirt等日常款式，則透過彈性細節提升活動自由度，並以橘色、玫瑰粉、沙色與白色等明亮色系增添輕快氣息。系列大量選用了棉質府綢、印花塔夫綢及水洗真絲。

Flight Mode 手袋系列 Flight Mode 手袋系列 Flight Mode 手袋系列 Flight Mode 手袋系列 Flight Mode 手袋系列

Flight Mode 手袋系列

LV標誌性的Low Key 手袋 2024 年亮相以來，憑著精緻設計深受喜愛。本季採用了粒面小牛皮及麂皮材質，並加入月光石色、石英色與深灰褐色三款全新配色，為旅行造型注入細膩質感。袋款線條俐落，結構與細節充分展現 Louis Vuitton 的工藝底蘊，中央鮮明的「V」字設計靈感源自 Gaston-Louis Vuitton 的訂製行李箱，肩帶上點綴了經典金色鎖扣，並刻有 LV 標誌，成為低調卻極具辨識度的亮點。

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Flight Mode 鞋款系列 Flight Mode 鞋款系列 Flight Mode 鞋款系列 Flight Mode 鞋款系列

Flight Mode 鞋款系列

鞋履方面，LV Sneakerina 成為系列另一焦點。這款結合運動感與優雅線條的鞋型迎來了它的一周年紀念，同時延伸出穆勒鞋與靴款版本，呼應不同旅行情境。鞋履以皮革、麂皮或針織材質製成，提供雙色與單色設計選擇，既可mix and match 在日常穿搭中，也能為整個Flight Mode 系列造型增添俐落現代感，完美詮釋機能與風格並存的美學。

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