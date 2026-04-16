香港高鐵短線遊｜坐高鐵5大必去城市 最快14分鐘車程＋票價$77起 深圳/廣州/惠州/佛山/肇慶

北上短途旅行首選坐高鐵，不但舒適快捷，班次頻密，更直通廣東省內及全國超過110個內地車站，想去邊都得！以下就為大家精選5個高鐵遊熱門城市，票價由$77起 ，最快14分鐘車程就到達，正計劃短線遊的話必睇！
高鐵短線遊目的地推介｜1.深圳福田站
港人熱愛北上消費，對於深圳應該不會陌生。由西九出發到福田僅14分鐘車程，而且高鐵座位寬敞，想舒服出行的話絕對是最佳選擇！深圳除了世界之窗、深圳野生動物園等人氣景點外，近年更有不少新商場開幕，例如K11 ECOAST、iN城市廣場、京東MALL，全部集購物、餐飲、娛樂於一身！
高鐵票價：單程$77起
車程：約14分鐘
高鐵短線遊目的地推介｜2.廣州東站
由香港去廣州東高鐵站約1小時45分鐘高鐵車程，非常方便！廣州作為粵菜發源地，必試經典點心、滑嫩布拉腸粉及精緻粵菜。景點方面，推介昔日英法租界的沙面島漫步歐式建築群，拍攝復古打卡照，感受中西交融歷史氛圍；上下九步行街和北京路步行街是購物熱點，街頭小吃雲集；廣州藝術博物館展覽豐富，建築設計獨特；聖心大教堂是廣東最大哥德式建築，彩繪玻璃及尖塔極具特色；廣州塔可俯瞰廣州夜景，觀光必去！
高鐵票價：單程$245起
車程：約1小時45分鐘
高鐵短線遊目的地推介｜3.惠州南站
香港高鐵去惠州南約60分鐘車程，惠州被譽為「廣東後花園」，擁有絕美海岸線及山林溫泉，適合親子海灘遊或周末養生之旅！巽寮灣海灘綿延數公里，潔白細沙配清澈碧海，打卡一流！另外推介大家去雙月灣，兩灣相擁如月牙狀，沙灘上小吃攤、咖啡飲料攤林立，吹著海風非常惬意。喜歡郊遊的話更可去羅浮山國家森林公園，登山步道空氣清新，頂峰能眺望雲海，攝影迷必去。
高鐵票價：單程HKD155起
車程：約60分鐘
高鐵短線遊目的地推介｜4.佛山西站
佛山既有深厚文化底蘊，又有充滿懷舊氛圍的打卡熱點，無論鍾意古村漫遊、影相打卡，抑或美食慢遊，都相當合適。電視迷必去佛山西樵國藝影視城，當中的「香港街」重現尖沙咀30年代至70年代舊香港風貌，而「廣州街」則還原西關大屋和騎樓的場景，處處都充滿電影感。想更深入了解當地文化，可去碧江金樓，滿眼金灿灿的木雕與貼金工藝極具震撼，從梁架到門窗都看得出匠人功力，陽光透窗時更顯華麗。美食方面，必到鳳城酒家品嚐經典老字號粵菜，亦可去十三姨私房菜試試順德拆魚羹等傳統工夫菜，滋味細膩。
高鐵票價：單程HKD262起
車程：約1小時21分鐘
高鐵短線遊目的地推介｜5.肇慶東站
肇慶七星岩是國家重點風景區，湖光山色、溶洞古蹟交織，空氣清新宛如世外桃源。七星岩景區文化底蘊深厚，石室岩與千年詩廊摩崖石刻密布，建議乘船或步行近賞。打卡必去天柱岩登頂俯瞰星湖全景，視野開闊，是絕佳拍照點！還可到仙女湖游船途經丹頂鶴生態園，到雙源洞、龍岩洞看地下溶洞鐘乳石奇觀，乘船探秘超刺激！
高鐵票價：單程HKD285起
車程：約1小時46分鐘