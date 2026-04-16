香港高鐵短線遊｜坐高鐵5大必去城市 最快14分鐘車程＋票價$77起 深圳/廣州/惠州/佛山/肇慶

北上短途旅行首選坐高鐵，不但舒適快捷，班次頻密，更直通廣東省內及全國超過110個內地車站，想去邊都得！以下就為大家精選5個高鐵遊熱門城市，票價由$77起 ，最快14分鐘車程就到達，正計劃短線遊的話必睇！

高鐵短線遊目的地推介｜1.深圳福田站

港人熱愛北上消費，對於深圳應該不會陌生。由西九出發到福田僅14分鐘車程，而且高鐵座位寬敞，想舒服出行的話絕對是最佳選擇！深圳除了世界之窗、深圳野生動物園等人氣景點外，近年更有不少新商場開幕，例如K11 ECOAST、iN城市廣場、京東MALL，全部集購物、餐飲、娛樂於一身！



高鐵票價：單程$77起

車程：約14分鐘