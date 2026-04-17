NMIXX香港演唱會2026｜ 即睇票價/座位表/優先購票/VIP詳情

NSWER們注意！韓國大熱女子組合NMIXX迎來出道後的首次世界巡迴演唱會，香港站即將於7月25日在亞博Hall 10舉辦，即睇優先購票、票價、座位、購票平台以及VIP福利等詳情！
NMIXX香港演唱會2026｜優先購票及公售時間
滙豐Mastercard優先預售門票
2026年4月21日（星期二）上午11時至晚上11時59分
Trip.com 搶先訂票
2025年4⽉22⽇（星期三）上午11時至晚上11時59分
Live Nation 會員優先訂票
2026年4月23日（星期四）上午11時至晚上11時59分
公開發售
2026年4月24日（星期五）上午11時起
購票平臺：Cityline / Trip.com
NMIXX香港演唱會2026｜門票價錢及座位表
票價：1,899 (VIP) / 1,299 / 999 / 799 (全坐位)
NMIXX香港演唱會2026｜VIP福利
VIP Package - HKD 1,899
較佳位置坐位門票一張
參與演前Soundcheck活動
簽名海報一張（100名）*
VIP獨家禮品一份
NMIXX VIP獨家小卡一套
VIP紀念卡牌及掛繩
專屬周邊商品售賣處排隊區
*凡購買VIP門票持票人，需於完成購買後提交線上問卷活動方可有機會獲取簽名海報福利，詳情將稍後公布。
NMIXX香港演唱會2026
日期：2026年7月25日 (星期六)
演出時間：晚上6時
地點：亞洲國際博覽館10號展館