熱門搜尋:
伊朗局勢 薈淳 騙案 網上熱話 金正恩 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
生活
出版：2026-Apr-17 17:00
更新：2026-Apr-17 17:00

NMIXX香港演唱會2026｜ 即睇票價/座位表/優先購票/VIP詳情

分享：
Joe428676

NMIXX香港演唱會2026｜ 即睇票價/座位表/優先購票/VIP詳情

adblk4

NSWER們注意！韓國大熱女子組合NMIXX迎來出道後的首次世界巡迴演唱會，香港站即將於7月25日在亞博Hall 10舉辦，即睇優先購票、票價、座位、購票平台以及VIP福利等詳情！


NMIXX香港演唱會2026優先購票及公售時間

滙豐Mastercard優先預售門票

2026年4月21日（星期二）上午11時至晚上11時59分


Trip.com 搶先訂票

2025年4⽉22⽇（星期三）上午11時至晚上11時59分


Live Nation 會員優先訂票

2026年4月23日（星期四）上午11時至晚上11時59分

公開發售

2026年4月24日（星期五）上午11時起


購票平臺：Cityline / Trip.com

NMIXX香港演唱會2026門票價錢及座位表

票價：1,899 (VIP) / 1,299 / 999 / 799 (全坐位)


670679368 18580464337046430 6339293801186247167 n

NMIXX香港演唱會2026｜門票價錢及座位表

NMIXX香港演唱會2026VIP福利

VIP Package - HKD 1,899
較佳位置坐位門票一張
參與演前Soundcheck活動
簽名海報一張（100名）*
VIP獨家禮品一份
NMIXX VIP獨家小卡一套
VIP紀念卡牌及掛繩
專屬周邊商品售賣處排隊區

*凡購買VIP門票持票人，需於完成購買後提交線上問卷活動方可有機會獲取簽名海報福利，詳情將稍後公布。


670961729 18580464361046430 6191411162621600565 n

NMIXX香港演唱會2026｜VIP福利

NMIXX香港演唱會2026

日期：2026年7月25日 (星期六)

演出時間：晚上6時

地點：亞洲國際博覽館10號展館


658811207 18580464352046430 77849046439988429 n

NMIXX香港演唱會2026

ADVERTISEMENT

【👇立即追蹤👇】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務