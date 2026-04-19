Diptyque重新演繹經典蠟燭設計 浮雕設計更具質感！5款全新香氛蠟燭登場

Diptyque今年將為經典香氛蠟燭換上新裝，重新設計演繹這件經典的家居精品，以更具質感的輪廓線條及浮雕造型，描繪其獨特的魅力氛圍。此外，今年Diptyque全新5款香調亦加入品牌的植物圖鑑，全新的香氛陣容將於本年陸續登場，即睇詳情。

全新演繹經典香氛蠟燭 自1963年誕生的經典香氛蠟燭，早已是品牌的經典產品，成為Diptyque極具辨識度的標誌。今年Diptyque重新演繹這件經典的家居精品，攜手法裔瑞士籍設計師Julie Richoz，以細緻觸覺描繪經典香氛蠟燭的演變發展，率先改變燭杯的線條輪廓，同時保持經典外觀。標籤週邊加入橢圓玻璃紋路，將經典圖形元素融入其中，杯壁增添輕盈亮度，令燭光更搖曳明亮。升級後的標籤保留橢圓形與黑白色調，獨特的躍動字母沿襲傳統設計，同時賦予精美浮雕質感。

五款全新香調加入Diptyque植物圖鑑 今年，五款全新香調亦正式加入Diptyque豐富的植物圖鑑。與調香師 Alexandra Carlin 和 Olivia Giacobetti 攜手創作，5款全新經典香氛蠟燭即日起面世，全新香氛原料包括：「Café」(咖啡)溫暖質感的木質香令人心情愉悅，令人聯想烘焙的柔美感；「Ortie」(蕁麻)呈現清新水潤的綠感；「Sésame Noir」(黑芝麻) 烘焙芝麻籽帶來烤堅果的獨特香氣；「Rhubarbe」(大黃)充滿大黃根莖的果香酸氣，帶來靈動的植物氣，以及「Shiso」(紫蘇)層次豐富的紫蘇與甜杏仁香氣，僅限Diptyque獨家發售。

五款全新香調加入Diptyque植物圖鑑

2027年秋季正式推出補充裝 為延續香氛玻璃燭杯的生命，Diptyque將於2026年秋季為十款經典香調推出蠟燭補充裝。新款補充裝採用創新的生物基可回收「泡沫紙」包裝，維持品牌一貫的視覺美學與感官享受之餘，更大幅降低生產過程對生態的負擔。

香氛蠟燭補充裝 HK$470

全新裝飾擺件系列昇華蠟燭魅力 Diptyque全新配件系列以硼矽酸鹽玻璃與陶瓷素坯為主要材質。重點推介直紋玻璃燭罩，憑藉火焰吹製工藝展現通透質感，豎紋線條將光線多角度折射。搭配橢圓陶瓷托盤，將經典香氛蠟燭的魅力進一步頌揚。