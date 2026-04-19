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出版：2026-Apr-19 10:00
更新：2026-Apr-19 10:00

Diptyque重新演繹經典蠟燭設計 浮雕設計更具質感！5款全新香氛蠟燭登場

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Diptyque重新演繹經典蠟燭設計 浮雕設計更具質感！5款全新香氛蠟燭登場

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Diptyque今年將為經典香氛蠟燭換上新裝，重新設計演繹這件經典的家居精品，以更具質感的輪廓線條及浮雕造型，描繪其獨特的魅力氛圍。此外，今年Diptyque全新5款香調亦加入品牌的植物圖鑑，全新的香氛陣容將於本年陸續登場，即睇詳情。

全新演繹經典香氛蠟燭

自1963年誕生的經典香氛蠟燭，早已是品牌的經典產品，成為Diptyque極具辨識度的標誌。今年Diptyque重新演繹這件經典的家居精品，攜手法裔瑞士籍設計師Julie Richoz，以細緻觸覺描繪經典香氛蠟燭的演變發展，率先改變燭杯的線條輪廓，同時保持經典外觀。標籤週邊加入橢圓玻璃紋路，將經典圖形元素融入其中，杯壁增添輕盈亮度，令燭光更搖曳明亮。升級後的標籤保留橢圓形與黑白色調，獨特的躍動字母沿襲傳統設計，同時賦予精美浮雕質感。

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Diptyque Classic Candle Revamp 2026 Collection Herbier Des Senteurs 14000x11007 Diptyque Classic Candle Revamp 2026 Candle Baies 190G 8160x4590 Diptyque Classic Candle Revamp 2026 Savoir Faire Cirier Baies 190G 2142 x 2142

五款全新香調加入Diptyque植物圖鑑

今年，五款全新香調亦正式加入Diptyque豐富的植物圖鑑。與調香師 Alexandra Carlin 和 Olivia Giacobetti 攜手創作，5款全新經典香氛蠟燭即日起面世，全新香氛原料包括：「Café」(咖啡)溫暖質感的木質香令人心情愉悅，令人聯想烘焙的柔美感；「Ortie」(蕁麻)呈現清新水潤的綠感；「Sésame Noir」(黑芝麻) 烘焙芝麻籽帶來烤堅果的獨特香氣；「Rhubarbe」(大黃)充滿大黃根莖的果香酸氣，帶來靈動的植物氣，以及「Shiso」(紫蘇)層次豐富的紫蘇與甜杏仁香氣，僅限Diptyque獨家發售。

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Diptyque Classic Candle Revamp 2026 Nouvelles Senteurs Avec Shiso 6000x5957

五款全新香調加入Diptyque植物圖鑑

2027年秋季正式推出補充裝

為延續香氛玻璃燭杯的生命，Diptyque將於2026年秋季為十款經典香調推出蠟燭補充裝。新款補充裝採用創新的生物基可回收「泡沫紙」包裝，維持品牌一貫的視覺美學與感官享受之餘，更大幅降低生產過程對生態的負擔。

Diptyque Classic Candle Revamp 2026 RECHARGE ROSES 190G 2292x3055

香氛蠟燭補充裝 HK$470

全新裝飾擺件系列昇華蠟燭魅力

Diptyque全新配件系列以硼矽酸鹽玻璃與陶瓷素坯為主要材質。重點推介直紋玻璃燭罩，憑藉火焰吹製工藝展現通透質感，豎紋線條將光線多角度折射。搭配橢圓陶瓷托盤，將經典香氛蠟燭的魅力進一步頌揚。

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Diptyque Coasted Candle Holder with Oval Tray for Classic Candle Side Lit Diptyque Matchbox Landscape Front Diptyque Matchbox Boscage Front Diptyque Matchbox Basile Front Diptyque Lid White For Classic Candles Diptyque Stand White For Classic Candles
Klook.com

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