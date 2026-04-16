2026 Affordable Art Fair鄧麗欣作品首度亮相 $1,000起入手原創藝術

當藝術不再是遙不可及的奢侈品，生活自然增添更多樂趣。《第13屆香港冉起當代》(Affordable Art Fair)展，將於5月14至17日重返香港會議展覽中心。這個以打破「藝術很貴」既定印象的博覽展，展品價格由$1,000起，就是想普及更多藝術愛好者，亦令藝術家的作品獲得更多人認識。今年參展的藝術家中，有5個單位絕對值得留意，當中香港人熟悉的鄧麗欣。
今年《Affordable Art Fair》主題為「愛上藝術，收藏藝術」(See Art. Love Art. Own Art.)，將匯聚全球106間參展單位，將展場化身一個充滿創意又平易近人的藝術空間，無論是尋找家居布置的藝術新手，還是想尋寶的資深藏家，都能在畫廊的專業引薦下，以親民價格與心儀的作品相遇，體驗「把藝術帶回家」的真實觸感。
今年《Affordable Art Fair》亮點莫過於「特別項目」，展示一系列大型裝置與互動作品，突顯多元文化視角。5位藝術家及藝術單位，將各自的旅程帶入博覽會，創造出停留、想像、慷慨、韌性與反思的空間。他們包括鄧麗欣、黃銘心、張藝菡、K & J Gallery及Issac Spellman等，邀請觀眾走進他們作品中，直接體驗藝術，如何悄然重塑自己、彼此，以及周遭的世界。
特別項目聚焦五大藝術單位
此外，《Affordable Art Fair》首度推出全新攝影專題「Pieces of Hong Kong」，透過6位香港藝術家的眼睛，包括Derry Ainsworth、張俊謙(Jeremy Cheung)、Sean Foley、Marcel Heijnen、Jay Khan及阮智堅(Carlo Yuen)，呈現這座城市的多重面貌。當中每一幅影像都是香港的一部分，由時間、光線與意念交織而成，共同拼湊出這座城市多層次的身份。
今年博覽會還有多個工作坊，如展現中國水墨力量的「毛筆工作坊」、為年輕觀眾而設，製作可穿戴藝術品的「Art Loop 工作坊與導賞」、中國版畫藝術家張曉主持的工作坊、The Ink Trail主持的繪畫沙龍「Sip & Sketch」工作坊等，讓參觀的遊人，有機會向參展藝術家學習，探索傳統與當代技法，創作個人紀念作品。
《第13屆香港冉起當代》展覽詳情：
日期：5月14至17日
地點：香港會議展覽中心
購票：ticketflap