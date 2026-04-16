2026 Affordable Art Fair鄧麗欣作品首度亮相 $1,000起入手原創藝術

當藝術不再是遙不可及的奢侈品，生活自然增添更多樂趣。《第13屆香港冉起當代》(Affordable Art Fair)展，將於5月14至17日重返香港會議展覽中心。這個以打破「藝術很貴」既定印象的博覽展，展品價格由$1,000起，就是想普及更多藝術愛好者，亦令藝術家的作品獲得更多人認識。今年參展的藝術家中，有5個單位絕對值得留意，當中香港人熟悉的鄧麗欣。

今年《Affordable Art Fair》主題為「愛上藝術，收藏藝術」(See Art. Love Art. Own Art.)，將匯聚全球106間參展單位，將展場化身一個充滿創意又平易近人的藝術空間，無論是尋找家居布置的藝術新手，還是想尋寶的資深藏家，都能在畫廊的專業引薦下，以親民價格與心儀的作品相遇，體驗「把藝術帶回家」的真實觸感。