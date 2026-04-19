香港富麗敦海洋公園酒店星耀廊 國際聲樂巨星Raed Saade 獻技 邊吃邊聽的經典音樂之夜

位於香港富麗敦海洋公園酒店1樓的星耀廊，將於2026年5月2日、9日及16日迎來國際聲樂巨星Raed Saade，獻上一場融合歌劇、流行與古典音樂的華麗演出。Raed曾登上Netflix真人秀、《美國達人秀》及《阿拉伯好聲音》等國際舞台，其獨特的表演風格結合高亢歌劇唱腔與互動合唱，營造出充滿藝術感與時尚氛圍的音樂之夜。

聽住歌細味地道美食與特調

除了音樂盛宴，星耀廊亦同時提供精緻美食，港式料理如瑞士雞翼、咖喱三寶撈麵及港式焗豬扒飯，重現懷舊家常風味；新加坡經典菜式如海南雞飯、叻沙及炒粿條，展現富麗敦傳承的地道美味。亦可搭配精心調製的招牌飲品邊聽邊喝，經典調酒如Mojito，融合薄荷與青檸的清新，搭配朗姆酒的爽快，完美詮釋夏日的輕盈；Negroni則以氈酒、苦艾酒及金巴利展現層次分明的優雅平衡。而Aperol Spritz，以柑橘香氣及氣泡交織。對於偏好濃烈口感，Green Island Iced Tea 是不容錯過的選擇，氈酒、伏特加、冧酒、龍舌蘭與君度巧妙融合，再以可樂收尾，風味濃郁且層次豐富；而Margarita則以龍舌蘭與青檸帶來經典的酸爽感。此外，無酒精特調Calamansi Fizz以熱帶酸甜為基調，清新怡人；還有荔枝與青檸完美結合的Mint-Chee。