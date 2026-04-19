法國五月 中環街市漫遊巴黎情懷 Mouton Cadet波爾多紅酒配紅莓丹麥酥

由傳奇Baron Philippe de Rothschild家族創立的波爾多品牌Mouton Cadet 在中環街市的法國五月美食薈（Le French GourMay）中，帶來一場以「So French, So Mouton Cadet」為主題的葡萄酒與酥點饗宴，靈感源自巴黎的日常生活，重現了走進街角咖啡店品嚐牛角包的愜意場景。活動將於 2026 年 4 月 30 日至 5 月 3 日期間舉行， Mouton Cadet 特別與法國名廚合作，設計了三款葡萄酒與酥點的經典配搭：原味牛角包搭配 Mouton Cadet White 白酒，朱古力牛角酥與紅莓丹麥酥則分別搭配 Mouton Cadet Heritage 紅酒。這些組合不僅展現了波爾多佳釀的多層次風味，也讓人感受到法式飲食文化的細膩與精緻，葡萄酒愛好者及法式美食迷都不容錯過。