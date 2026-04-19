法國五月 中環街市漫遊巴黎情懷 Mouton Cadet波爾多紅酒配紅莓丹麥酥

由傳奇Baron Philippe de Rothschild家族創立的波爾多品牌Mouton Cadet 在中環街市的法國五月美食薈（Le French GourMay）中，帶來一場以「So French, So Mouton Cadet」為主題的葡萄酒與酥點饗宴，靈感源自巴黎的日常生活，重現了走進街角咖啡店品嚐牛角包的愜意場景。活動將於 2026 年 4 月 30 日至 5 月 3 日期間舉行， Mouton Cadet 特別與法國名廚合作，設計了三款葡萄酒與酥點的經典配搭：原味牛角包搭配 Mouton Cadet White 白酒，朱古力牛角酥與紅莓丹麥酥則分別搭配 Mouton Cadet Heritage 紅酒。這些組合不僅展現了波爾多佳釀的多層次風味，也讓人感受到法式飲食文化的細膩與精緻，葡萄酒愛好者及法式美食迷都不容錯過。
Mouton Cadet White：清新與酥點的完美結合
Mouton Cadet White 是一款由白蘇維濃（Sauvignon Blanc）、榭密雍（Sémillon）及密斯卡岱（Muscadelle）調配而成的波爾多白酒。其清新的柑橘香氣與柔和的白色果實風味，與牛油香氣濃郁的原味牛角包相輔相成。
Mouton Cadet Cuvée Héritage：經典紅酒的現代詮釋
活動焦點之一，Mouton Cadet Heritage 是為致敬 Baron Philippe de Rothschild 而釀製的特別酒款。以梅洛（Merlot）與赤霞珠（Cabernet Sauvignon）為基礎，經過16個月熟成，散發出成熟紅黑果香及微妙的烘焙麵包氣息。搭配朱古力牛角酥，其濃郁果香與巧克力的甜美滋味細膩而精緻；而配紅莓丹麥酥，更能突顯紅酒中的紅果風味與柔滑口感。
法國五月美食薈 Mouton Cadet活動詳情
日期：2026 年 4 月 30 日至 5 月 3 日
時間：上午 11 時至晚上 8 時
地點：香港中環街市一樓活動空間 24 及 25 號攤位