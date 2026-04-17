食遊記｜來一趟七姊妹小散步 逾四十年珍肝雞髀飯 不可不試瑞士雞髀 即炒夠鑊氣沙嗲牛肉河

從九龍城乘小輪至北角碼頭，左拐首行東區走廊下東岸板道。拍照漫遊，賞維港景色，未幾達海裕街。登跨英皇道行人天橋，俯看麗池花園大廈，遙感於五十年代集泳池、舞池、餐廳、酒吧、夜總會之地，如今只剩電車軌錄百年陳跡。橋旁模範邨，高矮樓秩序井然，鱗次櫛比；昔購墨水筆、洋紙老店悄然結業。鄰為七姊妹郵政局，察此名已多年沒提起，眾多講「住北角或鰂魚涌」，然閱今昔地圖，該仍有寫上；惟因城市發展而漸遭遺忘，現除郵政局外，取其獨剩七姊妹道。時間尚早，輕風徐來，就沿這展開一場小散步。

文：何駿傑 圖：鍾式明

逾40年家常味道 談到七姊妹，該總帶大點詭異神秘。這都市傳說街知巷聞，乃七位少女一起投海自盡後成礁石，當地村落亦命名為七姊妹村，於香港開埠初期已有記載。1934年政府在此填海，七姊妹石長埋地底，新地闢七姊妹道，其後因建模範邨及港運城遭一分為三。津津茶餐廳為邨內唯一食肆，82年開業，裝修格局保留往昔風格：翠白花瓷磚，淺綠木卡位，手寫紅底白字菜牌，掛毛筆字賀額。一排鹽焗雞吊近門口位，師傅手起刀落，肉面淋上兩款熱湯，一道鹹鮮飄散四方。鹽焗雞乃名物，然望有新鮮雞雜，難得偶遇，珍肝雞髀飯雙拼滿足。雞髀斬分五件，骨紅白肉，黃脂軟嫩，蘸些沙薑汁，惹味提香；珍實為腎，共十小塊，筋爽彈牙，沒帶異味。肝幸有兩黃沙膶，粉綿馥郁，食不膩口。飲碗金銀菜煲豬肺，閱菜牌悉此周一及二供應，三至五為青紅蘿蔔豬骨湯。金銀菜乃混菜乾和新鮮白菜，菜蔬顏色融在其中，淺啡頗清，集蜜棗及南北杏，甘甜潤喉；豬肺厚切軟化，像棉花糖輕渺，這感沒落味精，簡單家常，念機心中。正細嘗之際，聽夥計指會拆邨重建，物事人非，難敵歲月。

津津茶餐廳 / 香港香港北角英皇道774號模範邨地舖 / 電話：25648731

不可不試瑞士雞髀 步往北角方向，經前公務員合作社寶石樓，越繼園街，觀「成坤廣場」一家書法題字，見小餅店蛋撻價錢、賣相吸引，奈何仍具飽意以免浪費。過琴行街，觀祥發茶餐小廚招牌示瑞士雞髀專門店，餐牌更表明不可不試，故一窺領教。坐約5分鐘，無論堂食或外賣皆叫雞髀，上枱一刻充滿期待。先飲口瑞士汁，褐黑呈油花，微甜輕鹹，隱透滷水淡芳，此時想撈白飯，滴汁不剩。切下皮薄透亮，汁色滲透肉內，實身稍粗糙，腳筋腍化；飲杯凍奶茶，雲石花紋浮游降下，絲甜奶滑，頰流茶濃。

祥發茶餐小廚 / 香港北角七姊妹道27D號地舖 / 電話：28918547

蛋汁起鑊沙嗲牛河 黃昏帷幕降下，路人如鯽，穿梭都市急速脈搏。晚飯時段，40年老店梅花邨小館櫥窗掛滷水鵝，置數碟滷味及凍魚，內潔淨光亮；看蠔餅黃澄脆邊，惜怕眼闊肚窄，終揀另一經典招牌沙嗲牛河。據負責人稱其做法與濕炒牛河相同，惟炒河粉前落蛋起鑊增香。河粉快炒輕炙備用，芥蘭及牛肉汆水後與沙嗲醬兜炒倒在粉面；完條稠掛，片肉柔軟，莖爽藏汁。每枱呼朋喚友，好不熱鬧，雖只得孤影，卻隨遇心清。

梅花邨小館 / 香港北角七姊妹道8A號地舖 / 電話：25619797