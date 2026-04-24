夏季護膚全攻略 | 不只控油就夠！5 大夏天正確護膚重點一次看

在陽光下盡情享受夏日時光的同時，肌膚其實正默默承受高溫、紫外線，以及長時間冷氣環境的多重考驗。油脂分泌旺盛、粉刺暗瘡反覆、乾燥泛紅，甚至色素沉澱，都是夏天常見的肌膚困擾。想肌膚在夏暑中保持穩定狀態，關鍵在於避開錯誤保養習慣，以及必須做好以下 5 大正確護膚重點。

以下是夏天最常見的肌膚問題

以下是夏天最常見的肌膚問題： 1.油光滿面、黏膩不適

氣溫升高會刺激皮脂腺加快運作，汗水與油脂混合後不但讓人感覺厚重不清爽，也容易造成妝容不貼服、快速脫妝。 2.毛孔變得明顯

過多皮脂與汗液堆積，容易堵塞毛孔，使毛孔看起來粗大，觸感也會變得粗糙。 3.泛紅與敏感反應

強烈日照加上悶熱潮濕的天氣，會令肌膚微血管擴張，引發泛紅、刺癢等不適，整體膚況變得不穩定。 4.乾燥脫皮

長時間待在冷氣房中，水分流失速度加快，容易出現乾燥、緊繃，甚至脫皮情況。

5.曬後不適與色素問題

若外出時防曬措施做不足，曝曬後容易出現紅腫、發炎，後續更可能留下色素沉澱，影響膚色均勻度。

5 大正確護膚重點

5 大正確護膚重點 : 重點 1: 徹底但溫和的清潔 夏季油脂分泌增加，清潔不到位會容易引發粉刺與阻塞問題。建議選擇質地溫和、起泡細緻的洗面產品，輕柔按摩全臉，尤其是容易出油的T字位置。清潔後，可搭配含有水楊酸或果酸成分的化妝水，幫助帶走老廢角質與毛孔污垢，但應避免使用磨砂顆粒或是鹼性過高的清潔產品，以免破壞肌膚的天然保護屏障。 小提醒：洗臉水

重點 2: 清爽補水 不少人在夏天時會過分專注控油步驟，但忽略了補水的重要性。無論是戶外曝曬或長時間待在冷氣房，都會加速水分蒸發。肌膚一旦缺水，不僅影響後續保養吸收，也會讓膚色黯淡、敏感問題加劇。日常應多補充水分，並從保養品中選擇質地輕盈、不黏膩的保濕產品，為肌膚補充必要水分。 小提醒：保濕產品建議分次薄塗，以輕拍方式幫助吸收，避免一次厚敷造成毛孔負擔。

重點 3: 防曬不分天氣與室內外 紫外線即使在陰天也依然存在，其中UVB容易造成曬紅曬傷，而UVA則會深入肌底，加速老化與色斑生成。選擇清爽、不悶黏的防曬產品，並依照活動時間適時補擦，是夏季不可或缺的步驟。晚上記得確實卸除，避免殘留造成肌膚壓力。 小提醒：白天即使待在室內，透過玻璃照射的紫外線仍然會影響肌膚，防曬不能偷懶。

重點4: 由內而外提升防禦力

重點 4: 由內而外提升防禦力 夏天保養不只靠外用產品，飲食同樣是保養肌膚的關鍵。適量補充富含抗氧化成分的營養素，如維他命C、E，有助提升肌膚對環境刺激的抵抗力。日常可多攝取新鮮蔬果，減少油炸與辛辣食物，讓身體與肌膚都維持清爽狀態。 小提醒：飲食以清淡、天然為原則，搭配充足水分，有助整體膚況穩定。

重點 5: 避免過度保養 夏季護膚講求「精簡有效」，層層堆疊或過於滋潤的產品，反而容易造成毛孔堵塞。每個步驟選擇一款清爽型產品即可，均勻薄擦即可發揮效果，不用反覆厚塗。 小提醒：化妝用具如粉撲、海綿應定期清洗更換，避免細菌影響肌膚健康。

夏季護膚常見問題 Q&A

夏季護膚常見問題 Q&A Q1:夏天妝前應該如何保養？

妝前重點在於控油、防曬和提升貼服度。清潔後使用清爽型化妝水，視情況輕壓吸油，再搭配質地輕盈的妝前產品，最後完成防曬即可，整體以薄透為原則。 Q2:長時間待在冷氣房，皮膚乾癢怎麼辦？

建議加強補水與鎖水步驟，可在化妝水後使用精華或安瓶，同時準備保濕噴霧隨時補水，也別忘了從體內補充水分。 Q3:敏感肌夏天該如何保養？

敏感肌在夏季更需要簡單溫和的護理方式，產品選擇以低刺激、專為敏感肌設計為佳，防曬方面可考慮以物理性防曬為主，減少刺激風險。

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