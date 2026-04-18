海洋公園水上樂園推多重優惠 DSE考生半價門票/早鳥門票$98起/重開日神秘禮物

夏天將至，海洋公園水上樂園宣佈於2026年5月16日正式重開，同步推出多項入場優惠，包括應屆DSE考生半價＄72入場、小童及學生平日門票低至$98起，重開首日更有頭100份神秘禮物免費送。同場還有「First Hon Summer 激玩畢業祭」打卡活動，影相上載IG即有小禮物。各項優惠限時限量，即睇以下詳情。
海洋公園水上樂園｜優惠一：DSE考生專屬半價門票$72入場
應屆DSE考生留意！由即日起至5月16日，憑有效DSE准考證（影印本或電子副本均可），即可以港幣$72優惠價購買5月16日重開首日門票，相當於原價$144的半價。優惠門票全港僅限3,000張，每名考生限購兩張，考完試想同朋友一齊放鬆的話，手快有手慢冇。
海洋公園水上樂園｜優惠二：初夏早鳥門票 $98起
即使並非DSE考生，一樣有抵玩選擇。由即日起至6月30日購票，即可以優惠價入場暢玩，適用於5月16日至7月3日期間到訪。各票種價格如下：
星期一至五
（公園休園日及公眾假期除外）
所有日期
（公園休園日除外）
成人
港幣$196
港幣$288
小童（3–11歲）及全日制學生^
港幣$98
港幣$144
樂悠咭持有人、長者及合資格殘疾人士
港幣$150
港幣$150
平日票不適用於公園休園日及公眾假期；「所有日期」票不適用於休園日。12歲或以上全日制學生須於入場時出示附有照片之有效學生證明文件。
海洋公園水上樂園｜優惠三：重開首日搶頭100份神秘禮物
5月16日開園當天，首100名入場的遊客將可獲贈神秘禮物一份，數量有限、先到先得，有興趣的朋友記得提早到場排隊。
海洋公園水上樂園｜額外玩樂：「First Hon Summer 激玩畢業祭」打卡送禮
水上樂園同期推出畢業季主題活動，由5月16日至6月30日，園內設有特製畢業袍供遊客穿上，在珊瑚大堂及標誌性設施「八彩天梯」前拍攝畢業主題打卡照。5月16日及17日兩天，遊客更可自備畢業袍到場，於指定打卡位拍照後上載至Instagram並標註官方帳號（@waterworldoceanparkhk），即可獲贈小禮物一份。
此外，5月及6月期間逢星期六、日，「衝浪先鋒」教練將穿上畢業袍進行衝浪示範，園內亦設有放大版遊戲區，提供層層疊、西洋棋、連環四子棋及俄羅斯方塊拼圖四款遊戲，適合一家大細邊玩水邊挑戰。