海洋公園水上樂園推多重優惠 DSE考生半價門票/早鳥門票$98起/重開日神秘禮物

夏天將至，海洋公園水上樂園宣佈於2026年5月16日正式重開，同步推出多項入場優惠，包括應屆DSE考生半價＄72入場、小童及學生平日門票低至$98起，重開首日更有頭100份神秘禮物免費送。同場還有「First Hon Summer 激玩畢業祭」打卡活動，影相上載IG即有小禮物。各項優惠限時限量，即睇以下詳情。

海洋公園水上樂園 ｜ 優惠一：DSE考生專屬半價門票$72入場

應屆DSE考生留意！由即日起至5月16日，憑有效DSE准考證（影印本或電子副本均可），即可以港幣$72優惠價購買5月16日重開首日門票，相當於原價$144的半價。優惠門票全港僅限3,000張，每名考生限購兩張，考完試想同朋友一齊放鬆的話，手快有手慢冇。

海洋公園水上樂園 ｜ 優惠二：初夏早鳥門票 $98起

即使並非DSE考生，一樣有抵玩選擇。由即日起至6月30日購票，即可以優惠價入場暢玩，適用於5月16日至7月3日期間到訪。各票種價格如下：