TOMICA官方專賣店登陸尖沙咀 互動體驗＋成年玩家專區 定製個人化車仔！獨家款香港店全球首發

TOMICA官方專賣店 登陸尖沙咀

日本經典玩具品牌 TOMY Company 將於 5 月 1 日在尖沙咀海港城開設全港首間 TOMICA 官方專賣店「TOMICA BRAND STORE」。店舖外觀以 TOMICA 經典包裝盒為設計靈感，化身巨型展示裝置，中心位置設有由輪胎堆疊而成的巨型車輪展台，打卡必影！

店內設有大型展示牆，匯聚逾 2,000 輛 TOMICA 車仔，氣勢十足；同時劃分不同主題區域，包括專為成年玩家而設的「TOMICA KIDULTS AREA」:、展示最新產品的專區「Recommended Corner」，以及回顧品牌歷史的展區「TOMICA HISTORY AREA」等，內容豐富。另設「Lifestyle Goods Corner」生活精品專區，提供餐具、文具及袋款等多元周邊，延伸品牌日常化體驗！香港店更特別融入本地元素，以香港城市街景模型打造Tomica展示區，呈現熟悉而細膩的城市縮影。至於備受期待的「TOMICA FACTORY」，則預計於 2026 年冬季登場，屆時訪客可親自挑選零件與顏色，打造專屬個人化車仔，提升互動體驗！