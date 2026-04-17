TOMICA官方專賣店登陸尖沙咀 互動體驗＋成年玩家專區 定製個人化車仔！獨家款香港店全球首發

日本玩具品牌TOMY Company將於5 月 1 日在尖沙咀海港城開設全港首間TOMICA官方專賣店「TOMICA BRAND STORE」，店內將展示超過2,000輛TOMICA車仔，並特設成年玩家專區，在2026年冬季更會帶來TOMICA FACTORY互動體驗，讓客人定製個人化車仔，TOMICA粉絲必去！
TOMICA官方專賣店 登陸尖沙咀
日本經典玩具品牌 TOMY Company 將於 5 月 1 日在尖沙咀海港城開設全港首間 TOMICA 官方專賣店「TOMICA BRAND STORE」。店舖外觀以 TOMICA 經典包裝盒為設計靈感，化身巨型展示裝置，中心位置設有由輪胎堆疊而成的巨型車輪展台，打卡必影！
店內設有大型展示牆，匯聚逾 2,000 輛 TOMICA 車仔，氣勢十足；同時劃分不同主題區域，包括專為成年玩家而設的「TOMICA KIDULTS AREA」:、展示最新產品的專區「Recommended Corner」，以及回顧品牌歷史的展區「TOMICA HISTORY AREA」等，內容豐富。另設「Lifestyle Goods Corner」生活精品專區，提供餐具、文具及袋款等多元周邊，延伸品牌日常化體驗！香港店更特別融入本地元素，以香港城市街景模型打造Tomica展示區，呈現熟悉而細膩的城市縮影。至於備受期待的「TOMICA FACTORY」，則預計於 2026 年冬季登場，屆時訪客可親自挑選零件與顏色，打造專屬個人化車仔，提升互動體驗！
TOMICA BRAND STORE 香港限定商品
TOMICA BRAND STORE 香港店將全球首發「BRAND STORE ORIGINAL omica PREMIUM NISSAN GT-R NISMO Special edition」，另外「Japan Mobility Show 2025」原創活動商品以及日本 TOMICA Shop 的原創限定商品亦會於香港發售。
TOMICA BRAND STORE
開幕日期: 2026 年 5 月 1 日
營業時間: 週一至週五 11:00-21:00，週六至週日 11:00-21:30
地址: 香港九龍尖沙咀海港城海運大廈 OT G21-24 及 G39-42 號舖玩具“反”斗城內