上海姥姥全新手工菜餐牌登場 首創鮮肉湯圓/麻辣小籠包/古法酸梅湯Cocktail (有片)

上海姥姥推出全新餐牌！重新演繹經典上海味道，推出多款溫暖家常的熱炒小菜。每道滬式手工菜都帶來風味驚喜，體驗耳目一新的滬式風情。此外，更首度推出獨家限定 Cocktail，以古法酸梅湯為靈感，帶來不一樣的現代調酒！即睇詳情。

匠心手工菜重塑經典滬味 全新餐牌融入經典上海味道，呈獻滬式家常暖意。記者率先品嘗菜式，雙重口感的「酥香雙脆太極脆鱔」，黃鱔及香菇絲炸至金黃，裹上蜜汁，滿口酥脆焦香。重新演繹雲吞雞的「砂鍋團圓雞」，以鮮肉湯圓取代餛飩，配以濃郁雞湯，溫潤飽滿，不僅暖胃，更點出團團圓圓的好寓意。經典「清甜蘿蔔絲原條鯽魚湯」湯頭熬至乳白色，加入蘿蔔絲，鮮美清甜。由芝士、麻辣、原味、黑松露組成的「金嫣白露四色小籠包」，一籠四色，皮薄餡靚，演繹出當代滬菜。

「碎金脆瓜海鮮魚湯煮蜆」，金黃蛋碎點綴魚湯，佐以勝瓜的清爽，更能凸顯蜆肉的鮮美，湯頭十分鮮甜。造型唯妙唯肖的「荔枝蝦球」，以荔枝外型包裹蝦肉，口感層次豐富，令人眼前一亮。「鐵板醬香田雞」散發濃郁醬香，田雞滑嫩惹味。最考驗功力的「菊花魚配黃金白玉」，魚肉在精湛刀工下綻放如菊，外脆內嫩，搭配金沙白玉菇，層次十足。

經典的「外婆紅燒肉」，上等五花肉慢火細燉，入口即化，肥而不膩。另外有專為素食人士打造的「冬菇毛豆紅燒素雞」，慢火紅燒，冬菇、素雞吸滿濃郁醬汁。

首推秘製酸梅湯特調 今次上海姥姥首度推出獨家限定調酒系列，以創新手法結合東西文化飲料。其中「薄霧」將西方琴酒與招牌酸梅湯融合，以檸檬香氣作點綴，將酸梅湯的口感昇華。而「極光」以琴酒為基底，加入藍橙利口酒，製成迷人極光特調，非常好打卡！