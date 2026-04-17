自助餐優惠｜灣仔人氣自助餐Food Studio限時優惠 最平$400起！歎盡海膽/魚子醬/龍蝦/和牛

灣仔人氣自助餐Food Studio推出春日限時優惠，於4至5月期間，每位最高可節省$319！餐廳以四大矜貴食材為主軸，齊集多款以海膽、魚子醬、龍蝦及和牛炮製的人氣美食，加上一系列環球風味佳餚，絕對是城中必試的酒店自助餐！

灣仔人氣自助餐Food Studio 自助晚餐提供多款精選菜式，海膽迷必食「海膽魚子醬紫菜塔可」、「海膽意大利飯配油封番茄」及「海膽意大利粉」，入口綿滑鮮甜，海膽香氣層層遞進，帶來濃郁海洋風味；魚子醬控則不可錯過「魚子醬魔鬼蛋」及「海膽魚子醬紫菜塔可」，鹹香細膩，點綴之下更添層次。龍蝦愛好者同樣大滿足，「新鮮蒸焗龍蝦」鮮甜彈牙，原汁原味；另有「龍蝦伊麵」及「日式蒜香龍蝦炒飯」，將龍蝦的濃郁鮮味融入熱食之中，滋味更見豐富。配合冰鎮海鮮及烤虎蝦，海鮮選擇相當全面。

和牛系列亦相當吸引，「和牛薄片配吞拿魚蛋黃醬及酸豆」口感細膩，「四川香辣和牛配脆蓮藕」及「麻辣和牛三角肉」則帶來惹味辛香，而「烤和牛牛板腱」更突顯肉香與油脂平衡，層次分明。此外亦有多款環球熱葷選擇，包括「烤原隻澳洲羊髀」、「烤挪威三文魚」及「烤原隻乳豬」，再配以自家製醃三文魚配醃三文魚籽及香草油醋汁作清新前菜，最後以精緻甜品作結，為整個自助餐體驗畫上圓滿句號！ Food Studio春日限時優惠 即日起 – 30 / 4 / 2026 自助午餐：

1 – 7位：優惠價每位港幣$ 420 –– 節省高達港幣$ 237

8位或以上：優惠價每位港幣$ 400 –– 節省高達港幣$ 257



自助晚餐 ：

1 – 7位：優惠價每位港幣$ 720 –– 節省高達港幣$ 289

8位或以上：優惠價每位港幣$ 690 –– 節省高達港幣$ 319



優惠數量有限，售完即止。



立即預訂