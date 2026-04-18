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生活
出版：2026-Apr-18 10:00
更新：2026-Apr-18 10:00

馬爾代夫旅遊｜馬爾代夫平價玩法！居民島Maafushi 親民價$70美金浮潛團 與鯊同游＋睇船隻殘骸

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馬爾代夫旅遊｜馬爾代夫平價玩法！居民島Maafushi 親民價$70美金浮潛團 與鯊同游＋睇船隻殘骸

馬爾代夫旅遊｜馬爾代夫平價玩法！居民島Maafushi 親民價$70美金浮潛團 與鯊同游＋睇船隻殘骸

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提起馬爾代夫，畫面離不開蔚藍海水與遺世獨立的小島。事實上，這個位於印度洋的島國擁有逾千個珊瑚礁島，除了由高級酒店集團開發的避世Resort，也有同樣歡迎旅人到訪的居民島，其中之一便是Maafushi（馬富士島）。論享受，居民島的酒店固然比不上廣告中那些設有管家服務的水上屋，但只要參加出海團，一樣可以領略同樣迷人的海洋與水底奇遇。

撰文、部分攝影： Joanne ＆ Chapman

網址: https://www.travelogbook.com

雖知護士鯊性格溫馴，但一大群野生鯊魚在身邊游過，膽量再大也會抖一抖。 夜幕低垂，悠閒的夜生活才剛剛開始。 Maafushi島上中階酒店與旅館林立，是Budget旅人的理想落腳點。

居民島親民價

Maafushi距離首都馬累約25公里，兩地之間有便宜的渡輪連接（單程22MVR/11港元），只需約兩小時，就可從出名稠密擁擠的首都，抵達這個南馬累環礁中最人氣的居民島。這裏不必刻意找景點，因為重點從來不在景點，你的任務就是在沿街的旅行社中參加不同的出海團，將住宿節省下來的費用，用來把馬爾代夫湛藍的海水與生態享受個夠。我們參加的其中一個浮潛團（約USD70/人），便將一些意想不到的體驗——包括與鯊魚同游、與魔鬼魚合照、往沉船探險、在大海中央的沙洲野餐——一一在馬爾代夫「解鎖」了！

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在馬爾代夫的海風中用餐，奢華的定義原來可以很簡單。 潛鏡、呼氣管、蛙鞋一一就位，出海前的儀式感滿滿。

鯊海漫游

平時玩浮潛，最多看看珊瑚礁、幾條熱帶魚，運氣好的話遇上海龜已經可以在IG大肆曬圖。但馬爾代夫的浮潛，看的是鯊魚。先別慌。這不是《大白鯊》那種開場便獵殺游泳者的兇惡品種。Maafushi海域出沒的是護士鯊（Nurse Shark），外形雖然兇猛，性格卻相對溫馴，甚少主動攻擊人。教練說，一般出事都是遊客不守指示惹的禍，只要保持冷靜、不要亂伸手，基本上相安無事。道理明白，但當一條、兩條、三條……巨型的護士鯊在你身邊游過，近得甚至能感受到牠們粗糙如砂紙的魚皮輕輕掠過手臂，內心其實很難真正鎮定下來。

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望着那抹令人屏息的馬爾代夫藍，思緒早已飄進海裏。 在Fulidhoo島探訪魔鬼魚，數量之多，連小朋友也不知所措。

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