DSE2026｜ 應届考生優惠合集 免費迷你鹽可頌/免費甜品/茶飲減$5/飲品7折

2026年中學文憑試已正式開考，許多商戶亦紛紛推出考生專屬優惠，為應届DSE考生打氣。以下整理了多間食店及飲品店的考生專屬優惠資訊，考生只需帶同准考證即可享用，不妨在考完試後犒賞一下自己。

DSE2026考生優惠｜Doughman Bakery & Coffee 免費迷你鹽可頌 人氣烘焙品牌Doughman Bakery & Coffee為DSE考生送上「澱粉動力」。由即日起至4月30日，考生於門市消費時出示2026年DSE准考證，即可免費獲贈「迷你鹽可頌」一個，多款口味自由選擇，內餡與大版同樣豐富。 Doughman Bakery & Coffee 地址：荃灣荃錦中心208至212號舖 荔枝角長義街10號昌隆工業大廈地舖

DSE2026考生優惠｜Doughman Bakery & Coffee 免費迷你鹽可頌

DSE2026考生優惠｜天仁茗茶 全線門市茶飲減$5 台式茶飲品牌天仁茗茶同步推出考生優惠。即日起至5月7日，考生只需於全線門市結帳前向職員出示DSE準考證正本、「報到易」或「HKDSE」App內的「我的考試日程」版面，即可享任何茶飲減$5優惠。每筆消費限享優惠一杯，優惠不可與現金券及其他優惠同時使用。



DSE2026考生優惠｜Café Owens 屯門店 指定套餐免費送甜品 主打手作甜品的人氣Café Owens亦加入應援行列。由即日起至7月15日，考生憑本年度DSE准考證到屯門店選購指定套餐（包括午餐及下午茶），即可獲贈甜品一份。甜品款式涵蓋Tiramisu及多款人氣蛋糕，全部每日新鮮製作，堅持手作溫度。優惠只適用於屯門V city地下13及15號舖。 Café Owens 地址：屯門V city地下13及15號舖

DSE2026考生優惠｜Café Owens 屯門店 指定套餐免費送甜品

DSE2026考生優惠｜PARKSIDE@NINA 飲品7折 位於荃灣如心廣場的咖啡店PARKSIDE@NINA亦特別推出考生專屬優惠。由即日起至5月6日，考生到店出示2026年DSE准考證正本，即可以七折優惠價購買飲品。店舖誠意推介橙香特濃咖啡湯力、海鹽焦糖咖啡及蜜桃果昔三款飲品，為備考期間提神醒腦。 PARKSIDE@NINA 地址：荃灣如心廣場1期2樓201號舖

DSE2026考生優惠｜PARKSIDE@NINA 飲品7折