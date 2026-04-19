Starbucks星巴克新品｜必試富士蘋果山茶花烏龍茶 故宮文化博物館分店限定推「夏韻尋棗」系列

香港Starbucks星巴克一口氣推出多款期間限定飲品，包括以果香為主調的富士蘋果山茶花系列、布朗尼朱古力咖啡，以及強勢回歸的黑芝麻配豆腐花飲品，同時香港故宮文化博物館分店亦帶來限定「夏韻尋棗」系列，下文即睇介紹！

Starbucks星巴克新品登場 星巴克最新推出富士蘋果山茶花飲品系列，以果香配茶香作主調，走清爽路線。富士蘋果山茶花烏龍茶結合蘋果的自然甜味、山茶花的淡雅香氣與烏龍茶的茶感，整體清新順口；富士蘋果山茶花冷萃咖啡則以冷萃咖啡為基底，加入輕盈蘋果風味，清爽醒神，適合炎夏享用。

另外還有布朗尼朱古力咖啡，以朱古力醬配搭特濃咖啡，味道濃厚，杯邊加入朱古力醬，並配上布朗尼碎粒，口感層次豐富，朱古力迷必試！黑芝麻配豆腐花飲品系列亦同步回歸，豆腐花口感細滑，為飲品增加層次。黑芝麻鮮奶咖啡及黑芝麻忌廉星冰樂配豆腐花，前者以黑芝麻配搭咖啡，味道平衡；後者加入忌廉與豆腐花，口感較為豐富。今季亦新增黑芝麻咖啡星冰樂配豆腐花，整體清涼解暑！

香港故宮文化博物館分店 「夏韻尋棗」系列 除了全線分店供應的多款新飲品外，星巴克香港故宮文化博物館分店亦推出期間限定「夏韻尋棗」系列，主打紅棗清甜風味，為夏日帶來不一樣的選擇。系列包括夏韻尋棗咖啡（配薏米凝珠）、夏韻尋棗湯力咖啡（配薏米凝珠）、夏韻尋棗烏龍茶（配薏米凝珠）及夏韻尋棗湯力烏龍茶（配薏米凝珠）四款飲品，均以紅棗作基調，配上薏米凝珠，口感清爽之餘亦多一份層次。咖啡款將紅棗的甜味與咖啡結合，味道平衡；加入湯力後則更為清爽，帶有微氣泡感。烏龍茶版本則偏向清香路線，配合紅棗帶出淡淡甜味，而湯力版本則進一步提升清新感，口感更為俐落清爽俐落。



「夏韻尋棗」系列由2026年4月14日起於香港故宮文化博物館分店限定供應，提供熱飲及凍飲選擇。