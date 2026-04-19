南洋派對電子x南音新作《我鍾意》陸上郵輪派對 邀樂迷登船體驗地道浪漫草根punk精神

「去美芝、去美芝」、「去佳佳呀 去佳佳呀」因為這兩句歌詞，令本地樂隊「南洋派對」(N.Y.P.D.)唱到Clockenflap、Hypefest，以及譽滿全球的Boiler Room舞台，成為香港Gen Z、Gen Alpha樂迷的代言人。N.Y.P.D.今年推出第二張錄音大碟專輯《我鍾意》，並於本月15日舉行《南洋大派對之南洋陸上郵輪假期》音樂會。這不是一場乖乖坐著聽歌的演出，而是一場自我釋放的大派對，N.Y.P.D. 誠邀樂迷一起隨波逐流，高喊一聲：「我鍾意！你吹咩！」 N.Y.P.D.兩位主腦Jon與Chau自言深受The Chemical Brothers、The Prodigy、Underworld 等英國電子組合影響，由敬佩Primal Scream打破搖滾與舞曲界線的折衷精神，新專輯在鼓手Paul MacLean主導錄製下，大幅融入電子元素，但歌詞內容仍是一貫草根兜踎punk仔精神，如夏日城市民歌《冷氣機滴水》，「底褲濕X晒、對鞋濕X晒」，以受傷者角度控訴冷氣機滴水這個由來已久的問題。

搖滾與電音混合的折衷主義 《我鍾意》全碟在南音與punk rock的基礎上，混入big beat、acid house、jungle等電音肌理，不但有怒吼消費主義的《Donki》、《熱情価格》；又有訴說成年人脫髮焦慮的《重新出髮》、社交煩惱的《STFU》。主題歌曲《我鍾意》+《自己一個》兩曲都在一段十分jazzy的bass loop下，主音Jon在歌中直言：「我鍾意自己一個，冇乜嘢唔好搵我；唔關我事就咪話我知。」唱出新世代寧願躺平不社交，享受孤獨帶來自由的態度。其他還有充滿南洋風情的《借火》、充滿punk衝擊力的《MON-SUN》、《我冇醉》及《愛情打樁機》等。

格林美音樂人負責後製母帶處理 值得一提是《我鍾意》此碟邀得剛成為首位獲格林美音樂獎的香港人Harriet Tam擔任混音，母帶後製則遠赴美國，交由曾與Alice in Chains、Dr. Dre及Garbage等傳奇合作的Townsend Mastering 完成。當街頭靈魂與國際頂級專業工藝碰撞，讓專輯的音場既保留生猛的草根味，又具備極致聽覺層次。 登船體驗最製作 為了慶祝新作重量級登場，N.Y.P.D.今將於本月 15 日舉辦《南洋大派對之南洋陸上郵輪假期》。這場演出會是一場模擬「船P」，不只瘋癲更為樂迷帶來狂喜派對體驗。音樂會概念源自對麗星郵輪的集體回憶，把昔日假期的浪漫重新拼貼成，把荒誕日常翻轉成笑料。演出現場充滿懷舊色調與迷幻燈光、更會發售靈感源自郵輪紀念品的限定商品，現邀請所有不安份的靈魂一起「登船」，逃離現實。

《南洋大派對之南洋陸上郵輪假期》詳情： 日期：5月15日 地址：九龍紅磡黃埔號 TIDES 購票及查詢：TICKETFLAP