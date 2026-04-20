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出版：2026-Apr-20 14:00
更新：2026-Apr-20 14:00

香港版《搖滾芭比》華麗重演 鄭君熾J.Arie 聯手炸裂舞台 一場笑淚交織的樂與怒之夜

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香港版《搖滾芭比》華麗重演 鄭君熾J.Arie 聯手炸裂舞台 一場笑淚交織的樂與怒之夜

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John Cameron MitchellStephen Trask創作，於1998年在百老匯首演的《搖滾芭比》(Hedwig and the Angry Inch)，糅合變裝、音樂、舞蹈等流行文化元素。香港版門票早前公開發售，票房反應熱烈，為回應觀眾的支持，主辦宣布5尾加開4場，共13場，讓更多劇迷可以欣賞這齣關於性別、愛與自我的華麗音樂劇。

榮獲香港舞台劇獎 5 項提名

香港版《搖滾芭比》由林俊浩執導、資深劇演員鄭君熾，為劇本及歌詞翻譯，演出融合變裝藝術和澎湃搖滾樂等不同流行文化元素，2025年首演後大獲好評，更榮獲今年《第34屆香港舞台劇獎》5項提名，專業認證與觀眾口碑，令此劇成為年度話題之作。

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香港重演版《搖滾芭比》，鄭君熾再度擔綱出演 Hedwig，創作歌手雷深如(J.Arie)強勢加盟，反串飾演Hedwig「丈夫」Yitzhak一角，以華麗視覺、真摯情感與奔放搖滾能量去演出，兩位唱將的聲線在舞台上激盪碰撞，將釋放出前所未有的情感張力。

搖滾芭比 B 搖滾芭比 4 香港版劇本及歌詞翻譯、主演 搖滾芭比 C 搖滾芭比 A

變裝皇后帶著叛逆歌聲再度登場

《搖滾芭比》故事講述來自東德的Hedwig，當年她為愛接受變性手術，卻不幸失敗，繼而歷經多段情感背叛後，組成樂隊The Angry Inch巡演，戴上絕豔假髮，以華麗變裝作為盔甲，以樂與怒的歌聲作刃，站上舞台以華麗姿態向前度復仇。

作為靈魂的音樂部份，資深音樂人李端嫻(Veegay)坐鎮音樂總監，領軍「香港版限定」樂隊 The Angry Inch。成員包括《擊戰》冠軍鼓手 HeiHei、鍵盤手K Tsang、低音結他手mue及結他手SongChi(喪志)。當強勁的搖滾節奏落在大舞台，搭配首首錐心的華麗樂章，這絕對是今年最不能錯過的劇場體驗。

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《搖滾芭比》演出詳情：

日期：515日至531(晚上745)

地址：西九文化區 自由空間大盒

票價：$988$888$788$588

查詢：西九演藝 x 林俊浩 x 鄭君熾：《搖滾芭比》｜15–31.5.2026｜自由空間

Portrait Hedwig VeronicaLee 結他手喪志 鼓手HeiHei(吳卓曦)。 低音結他mue。 鍵盤手K Tsang

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