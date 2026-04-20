麥當勞人氣著數回歸 人氣四道菜套餐低至$40/全新巨無霸四道菜登場/$1大可樂

麥當勞今周繼續送上至抵優惠！即日起「人氣著數再著數」優惠登場，所有「人氣著數套餐」包括$34脆辣雞腿飽套餐、$30.5豬柳蛋漢堡套餐、$29麥樂雞(6件)套餐或$39麥炸雞(2件)套餐，自由搭配一款小食，組成四道菜大餐只需低至$40起！人氣Shake Shake薯條以及「$1大可樂」優惠同樣強勢回歸，即睇詳情！

由即日起麥當勞App限時推出「人氣著數再著數」優惠，所有「人氣著數套餐」包括$34脆辣雞腿飽套餐、30.5豬柳蛋漢堡套餐、$29麥樂雞(6件)套餐或$39麥炸雞(2件)套餐，均可自由搭配一款小食，包括限定蜜糖雞翼2件或星星焦糖新地、朱古力或士多啤梨新地、脆香雞翼2件、蘋果批或魚柳飽，歎盡四道菜，滋味滿足！

另外人氣皇牌美食Shake Shake薯條亦強勢回歸，凡購買任何超值套餐可加$9.5升級至「大大啖組合」享大薯條配「和風紫菜調味粉」或「美式BBQ蜜糖調味粉」及特色橙汁雜飲。