嶺南大學香港同學會小學推生活營近20年 學生留校一夜學自理堅毅

小朋友的自理能力成為近年家長的重點培養能力之一。嶺南大學香港同學會小學早於十多年前已經推行生活營，今年學校為每級學生舉辦生活營、歷奇成長營和遊學團等，當中小一學生更能離開父母兩日一夜留校參與成長營。他們除了要親手炮製早餐外，更可點亮電子孔明燈和製作霓虹燈飾，體驗相當特別。

撇甩父母學獨立 嶺小於上月30及31日為全體小一學生舉辦「小一品德教育成長營」，成長營以「Overlight」為主題，將校訓「Let Every Student Shine」和「Overnight」合二為一，以「光」貫穿整個夜間體驗。學生除了可製作霓虹燈飾及點亮電子孔明燈外，更能挑戰各種歷奇活動，包括爬車胎、走繩索、高疊盤等，考驗勇氣和團隊合作精神。此外，學生完成個人梳洗和床鋪整理後，亦需要親手做早餐，磨練自理能力。

內地及海外遊學團 培養探索精神 二至三年級的學生則分別於烏溪沙青年新村及獅子會青年會將軍澳青年營展開兩天一夜宿營。他們嘗試黑夜追蹤和營地定向探索等，培養探索精神。另外，四至六年級學生更可到北京、四川、新西蘭及新加坡等地，展開為期4至8天的文化交流遊學團。有參加新加坡遊學團的四年級學生表示，他們不但參觀當地著名景點，更加到南洋理工大學參與無人機課程，讓他感到眼界大開。吳曉靈校長預告未來將會推出「親子生活營」，讓校內不同家庭結伴旅行，從中觀察彼此生活習慣與相處模式。