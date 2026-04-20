尖沙咀美食｜Bistro Hoi An首推全港最大份「20吋竹炭越式三文治」

Bistro Hoi An首推全港最大份「20吋竹炭越式三文治」

沒有最癲只有更癲！說的是靚裝越南餐廳Bistro Hoi An，為響應越南年度美食盛事「越式法包節（Bánh Mì Festival）」，首次推出「20吋竹炭越式三文治」，創下全港最大尺寸紀錄，即將由4月23日至6月30日期間，於圓方分店限定兼限量供應。

每日限量供應20份 定價$188的「20吋竹炭越式三文治」每日限量供應20份，越式法包以竹炭烘烤而成。餡料豐富，有自家製雞肝及豬肝醬、五香豬腩肉、豬肉鬆、酸菜、青蔥、香菜、辣椒及越式蛋黃醬，並澆上魚露提升鮮香，須提前24小時訂座並預訂，啱晒一班人開心share！

優惠價$28正宗越南咖啡 客人只要點選「20吋竹炭越式三文治」，就可以優惠價$28歎一系列越南精選風味咖啡或茶（原價$55至$60），包括經典煉奶咖啡、黑咖啡、凍椰子咖啡、海鹽咖啡以及暖心活力茶。店家跟越南會安咖啡品牌Hoi An Roastery合作，帶來正宗越南咖啡體驗。咖啡採用越南中部小規模農民種植的頂級Robusta及精選Arabica咖啡豆，支持小農生計，又推動咖啡師培訓計劃，堅持咖啡品質及永續發展。

圓方分店限定越式滋味拼盤 除了細味越式三文治，也必試專為六人分享而設的全新豐盛越式滋味拼盤，只限圓方分店獨家供應。以越式巨型竹盤盛載多款特色前菜，包括順化浮萍糕、鮮蝦牛油果米紙卷、香芋豬肉春卷、炭燒雞肉串燒及越南蜜柚燒蝦沙律，並可選配越式檳榔牛肉卷或越式香茅炸蝦卷，以及越南鮮蝦豬肉煎薄餅或越式生牛肉他他，大家記得提前預訂。

特色順化浮萍糕 單點新菜推介越南鮮蝦豬肉煎薄餅，以粘米粉及雞蛋製成香脆蛋皮，包著豬肉碎、大蝦及芽菜，蘸魚露享用。越南流行的街頭小吃順化浮萍糕以當地浮萍餅（Bánh Bèo）為創作靈感，用別致小碗盛裝軟糯糕底，混合粘米粉及糯米粉蒸製而成，散發淡淡米香；面層鋪上鹹鮮香脆的蝦米及豬肉碎，口感層次分明。還有烤一夜乾魷魚炒越南粉絲、青檸薑黃風味醃漬油甘魚、佐以香脆油條的炭燒和牛後腰脊都值得試試！

Bistro Hoi An（屯門店） 地址：屯門青山公路1號黃金海岸商場地下1A號舖 電話：34210060 營業時間：中午12時至晚上11時 Bistro Hoi An（圓方分店） 地址：尖沙咀柯士甸道西1號圓方金區演薈廣場R002-003號舖 電話：25650055 營業時間：中午12時至晚上11時