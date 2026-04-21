全新VIVAIA X 海洋公園大熊貓限量系列登場！太古城門市仲有打卡位

為配合 4 月 22 日地球日的環保倡議，可持續時尚鞋履品牌 VIVAIA 推出全新年度企劃 「VIVAIA for Earth」，希望喚起大眾對時尚產業與環境保育之間密不可分關係的關注。品牌同時推出融合環保概念、舒適機能與當代設計美學的全新動物主題系列，並首次攜手香港海洋公園Panda Friends 合作，打造別具意義的大熊貓限定系列，鼓勵大家從日常穿搭開始，實踐可持續生活方式，共同支持野生動物及海洋保育。

VIVAIA 一向以貼合現代女性生活節奏的創新設計見稱，鞋履產品兼備輕盈舒適、可機洗及可摺疊等實用特點，並採用回收再生物料製作。自 2024 年正式進駐香港後，品牌持續與本地消費者建立更緊密連結，積極推動「時尚與可持續並行」的生活理念。