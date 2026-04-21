全新VIVAIA X 海洋公園大熊貓限量系列登場！太古城門市仲有打卡位

為配合 4 月 22 日地球日的環保倡議，可持續時尚鞋履品牌 VIVAIA 推出全新年度企劃 「VIVAIA for Earth」，希望喚起大眾對時尚產業與環境保育之間密不可分關係的關注。品牌同時推出融合環保概念、舒適機能與當代設計美學的全新動物主題系列，並首次攜手香港海洋公園Panda Friends 合作，打造別具意義的大熊貓限定系列，鼓勵大家從日常穿搭開始，實踐可持續生活方式，共同支持野生動物及海洋保育。
VIVAIA 一向以貼合現代女性生活節奏的創新設計見稱，鞋履產品兼備輕盈舒適、可機洗及可摺疊等實用特點，並採用回收再生物料製作。自 2024 年正式進駐香港後，品牌持續與本地消費者建立更緊密連結，積極推動「時尚與可持續並行」的生活理念。
VIVAIA x 香港海洋公園 Panda Friends 大熊貓限量系列
系列以海洋公園標誌性的大熊貓 IP 形象為創作基礎，配合 VIVAIA 招牌舒適鞋履科技及再生環保物料，打造兼具趣味與功能性的日常單品。無論是透氣度、輕盈度或承托力，均照顧實際穿著需要，讓每一步都成為支持保育的實際行動。整個系列包括兩款熊貓樂福鞋及一款熊貓斜挎包，傳達「與自然同行，守護動物家園」的核心訊息。
2026 春夏 Audrey 動物保育系列
企劃同時延伸至 2026 春夏 Audrey 動物保育系列，設計靈感來自全球多樣化的自然生態，選取短尾矮袋鼠、巨嘴鳥、遠東豹、狐猴及海鸚等動物為創作主題。設計透過動物富有感染力的「笑容」與鮮明配色，展現大自然的生命力，同時提醒大眾關注生物多樣性及棲息地流失等議題。短尾矮袋鼠象徵純真與歡樂，反映其脆弱的生存處境；森林及雨林動物突顯生態平衡的重要；海鸚則引領對海洋保育及氣候變化影響的反思。全系列鞋履延續使用回收塑料製成，實踐品牌「取之自然，用之自然，回饋自然」的可持續承諾。
限定主題打卡空間
系列產品將於全港 13 間 VIVAIA 門市及官方網店同步上架。
此外，VIVAIA 亦於 Cityplaza 太古城門市 期間限定打造主題打卡空間，以大熊貓及多種動物元素營造沉浸式自然氛圍，把門市轉化為結合時尚、體驗及環保訊息的綠意場景，邀請公眾由腳下每一步開始，為地球未來出一分力。
VIVAIA 主題門市活動資訊：
日期：2026 年 4 月 15 日至 5 月 5 日
地點：VIVAIA 港島東 太古城店
營業時間：11:00-21:00