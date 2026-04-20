親子好去處｜盤點3大免費全新公園 180度海景嬉水池+沙池/7米高樹屋/4層高攀爬塔

公園是小朋友玩樂放電的絕佳地方。近期香港有不少齊集「海、陸、空」元素新公園落成，孩子除了可在180度維港海景下玩水及玩沙外，更可挑戰近7米高的森林樹屋，絕對考驗他們的勇氣和膽量！

親子好去處｜西營盤海濱公園 全港首個雲朵彈床 西營盤海濱公園自年初正式開放後，一直深受家長和小朋友歡迎。公園內設施豐富，包括全港首創的雲朵形狀戶外充氣設施「片片雲海」和首個維港海濱嬉水嬉沙區。「片片雲海」設計團隊特別選用防滑及具緩衝特性的物料打造，加上在場管理秩序的工作人員，確保設施的安全性。首個維港海濱嬉水嬉沙區同樣不容錯過。家長和小朋友可一邊玩水玩沙，一邊欣賞180度無遮擋維港海景，讓人感覺放鬆療癒。

地址：西區德輔道西近東邊街海旁 開放時間：全年開放 親子好去處｜GO PARK 2 全新 5000 呎「樹屋小天地」 位於烏溪沙及西貢之間的西沙GO PARK，坐擁優美的自然風光，加上區內大量運動設施和兒童公園，已經成為許多人的家庭日必到之處。全新佔地約5000平方呎的親子兒童遊樂場「樹屋小天地」以森林樹屋為主題。全場焦點必屬兩座近7米高的樹屋雙子塔滑梯，訪客可先爬上4層高的攀爬塔，再於塔頂的旋轉滑梯滑下來，刺激度滿分。

地址：新界西沙海映路8號 GO PARK 2 LG層 開放時間：星期一至四 上午9時至下午8時；星期五至日及公眾假期 上午9時至下午9時 親子好去處｜ 將軍澳南公園第二期 「海綿城市」試點 公園除了是小朋友的嬉戲好去處外，更可以是城市可持續發展的試點。將軍澳南公園第二期近期對外開放，提供中央草坪、兒童遊樂場和兒童單車樂園等設施。兒童遊樂場設有逾9米長的滑梯和12米長的飛索，加上旋轉滑梯、滑軌及攀爬塔等，熱愛挑戰的小朋友值得一試。公園內的中央草坪暗藏蓄水功能，即使暴雨期間，亦能有效疏導雨水，猶如吸水力高的海綿，將「海綿城市」的概念融入公共設施中。

地址：將軍澳至善街15號 開放時間：全年開放