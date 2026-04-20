網上熱話｜同事開封44年前購入電飯煲 運作正常引網民熱議：已經係博物館展品之一

不時都會聽到有人說現時的電器壽命好似越來越短，以電話為例，以前一部電話可以用好長時間都不會壞，現時用多兩年電已經好似倒水咁，只能靠換電續多幾年命。講起電器是否㩒用，早前就有網民指有同事在1982年買入電飯煲後，竟然近日先首次開封使用，其運作更完全正常，引起大批網民熱烈討論。

日牌電飯煲購於1982年 早前，有網民在社交平台上發文，分享自己一位同事早在1982年買入一部當年流行的日本樂聲牌（National）電飯煲，惟當時未有直接使用，而是將電飯煲塵封至44年後的今日才首次開封使用，擺咗咁耐又保存得宜一事引起網民熱烈討論。

有網民甚至用足半世紀 發文者指這個擺放了44年的電飯煲「估佢唔到擺咁多年仲用到」，運作完全正常。帖文引起用同款電飯煲的網民留言，直指「我阿媽這個飯煲，是1975年開始用到而家2026年仲用緊」，煮了51年飯仍緊守崗位，令她不禁笑言「挽吓手可能仲長命過我」，亦有人指自己「半年前喺深水埗用三百幾蚊買咗一個嚟用」，可見這款經典電飯煲仍然有價有市。

同款電飯煲已列做博物館展品 除了仍然用同款電飯煲的網民熱列討論，亦有網民分享相片指「上年去大阪，喺博物館見到」，直言博物館內有同款電飯煲作為展品之一，可見其經典程度，而大批網民亦因它而勾起集體回憶，表示「聽到『撻』一聲即係代表開飯啦」、「阿媽話要焗多佢五分鐘先好打開蓋」，亦有人慨嘆「真係證實以前啲電器一流」、「呢啲古老樂聲牌飯煲真係預咗俾你用幾十年」、「呢款係最好架，簡簡單單」。