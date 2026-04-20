塔斯曼尼亞旅遊｜開箱荷伯特CBD古蹟酒店The Tasman 世界50最佳酒店之一/必試年度餐廳Peppina

來到塔斯曼尼亞首府荷伯特(Hobart)，挑選酒店首要當然是夠方便。一間理想酒店，不僅能步行前往主要景點，方便直達接下來的玩樂行程，更要在市中心提供度假般的舒適度假感！今次帶大家開箱全澳洲首間萬豪集團旗下奢華品牌「豪華精選」(The Luxury Collection)——The Tasman。精選系列酒店不僅打造五星級住宿，更提供結合當地文化歷史的獨特體驗，即睇詳情！
180年歷史古蹟變身奢華酒店
2024年「世界50最佳酒店」之一的The Tasman，率先可見的是充滿歷史感的拱形門廊，酒店分為兩部分，一邊是1840年代喬治亞風格的百年建築，前身是聖瑪麗醫院(St Mary’s Hospital)，結合1940年代的裝飾藝術大樓，而另一邊則為2020年擴建的現代風格翼樓。酒店同時將古蹟的砂岩牆與現代透明玻璃幕牆揉合，令跨時代的3種建築風格交匯而不突冗，完美演繹了在地文化與低調奢華的平衡。
酒店共提供152間客房與套房，並分為9種房型及5款套房。如果入住古蹟大樓的房型，原有的建築風格元素依然保留，在套房中更有經翻新的老壁爐及窗戶；而在新翼樓的套房則展現與眾不同的現代風格，客房設落地大玻璃，盡享荷伯特市內美景或水岸景致。是次記者入住裝飾藝術風格的普通客房，室內盡顯俐落的摩登風格，華麗而高雅的紅色及銅色設計，令整個室內環境充滿奢華感，當中最難忘的絕對是浴室！ 超大玻璃窗確保室內光線充足，配以裝飾藝術設計風格的浴室，空間明亮通透，處處展現精緻格調。洗浴用品方面，則採用塔斯曼尼亞手工品牌Beauty and the Bees及澳洲品牌Grown Alchemist，提升住客的住宿體驗。
必試2025年度最佳餐廳Peppina
酒店內的餐廳亦絕對不要錯過！Peppina由當地名廚Massimo Mele坐鎮，去年更於「2025 Hospitality Tasmania Awards」橫掃四個獎項，當中包括「年度最佳餐廳」(Restaurant of the Year-Metro)殊榮。Peppina主打塔斯曼尼亞風情的意大利料理，將意式家常菜結合在地時令食材，創作各式精緻佳餚。
而在早上，Peppina更提供半自助式早餐，款式選擇豐富，全部都是塔州的新鮮食材，可歎盡當地有名的水果！此外，餐廳後方亦設地下風格酒吧Mary Mary，保留了古蹟原有的岩石結構，在這裡可細味當地蒸餾廠出品的烈酒，或一試重新詮釋的經典雞尾酒，保證各位酒迷能盡慶而歸。想進一步體驗當地的葡萄酒，酒店內的地下酒窖歡迎住客預約體驗，人均150澳元起，侍酒師團隊將提供個人化酒窖參觀之旅。
直達市內多個必到好去處
今次記者實測體驗，有感The Tasman身處市中心心臟地帶，酒店坐落於荷伯特碼頭區，大部分市內景點與必食美食均在步行距離內，周邊亦布滿多間高質咖啡館、餐館及特色酒吧。酒店位於碼頭區，除了方便出海搭乘遊船外，記得不要錯過碼頭附近的超人氣手工雪糕店Van Diemen's Land Creamery！從酒店出發，步行數分鐘即可抵達薩拉曼卡廣場(Salamanca Place)，每逢周末可以到有名的薩拉曼卡市集入手各種好貨。
The Tasman, a Luxury Collection Hotel
地址：12 Murray St, Hobart TAS 7000, Australia